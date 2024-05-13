Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklaması

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nin açıklandığı toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Az kaynakla daha fazla proje yapacağız. Tasarruf kültürünün yaygınlaştırılması gerekiyor. Ülkede son süreçte yaşanan gelişmeler, tasarruf tedbirleri için daha geniş çerçevede adımlar atılmasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

“Az kaynakla daha fazla sonuç”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili olarak, “Kamuda tasarruf programı, yalnızca zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla ilgili değil. Bununla birlikte kamuda tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği temel alıyoruz. Az kaynakla çok daha fazla proje yapmayı hedefliyoruz. Kamu hizmetlerini azaltmadan, güncel ihtiyaçlara odaklanacağız ve az kaynak kullanarak daha fazla sonuç üreteceğiz. Amacımız kamuda tasarruf yaparken, diğer yandan verimliliği artırmak. Böylece kamuda daha az borçlanma, daha az faiz yükü, daha az cari açık oluşacaktır” şeklinde konuştu.

“Tek haneli enflasyon”

Kamuda tasarruf programı ve orta vadeli program ile enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerinin altını çizen Yılmaz, yılın ikinci yarısında olumlu sonuçların görüleceğini, gelecek yıl enflasyonun yüzde 20’nin altına düşmesini beklediklerini, 2026da ise enflasyonun tek haneye düşeceğini öngördüklerini de ifade etti.

“Deprem harcamalarına kesinti yok”

Yılmaz, tasarruf önlemlerinde deprem harcamalarının ve TBMM’nin istisna olarak değerlendirileceğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ifadelerine göre, deprem harcamalarında hiçbir kesinti yapılmayacak.