Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçesini Tanıttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Yılı Bütçesini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesini sundu. Yılmaz, 2025 yılı için kişi başına gelirin 17 bin 28 dolar olmasını beklediklerini, 2027 yılı itibarıyla bu rakamın 20 bin dolar seviyesinin üzerine çıkacağını belirtti.

Bütçenin Yapısı ve Amaçları

Yılmaz, bu yılki bütçenin, kazanımları sürdürülebilir hale getiren, ekonomik kalkınma ve sosyal refahı önceleyen bir yapıda olduğunu ifade etti. Ayrıca, bütçenin yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen bir anlayışla hazırlandığını vurguladı.

Toplumun Tüm Kesimlerine Hitap Eden Bütçe

Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını gözeten bu bütçenin, işçi, esnaf, emekli, genç ve yaşlı gibi grupların taleplerini dikkate alarak hazırlandığını belirten Yılmaz, bu bütçenin güçlenen iş gücü piyasasına uygun olduğunu anlattı.

Dünya Ekonomisinin Durumu

Dünyadaki belirsizliklerin Türkiye'nin bütçe hazırlanma sürecinde dikkate alındığını ifade eden Yılmaz, Uluslararası Para Fonunun (IMF) 2024 Temmuz Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, dünya ekonomisinin 2023 yılında %3,3 büyüdüğünü, 2025 yılında ise %3,3 oranında ılımlı büyümeye devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Türkiye'nin Başarıları

Yılmaz, Türkiye’nin 2023 yılında %5,1 oranında büyüdüğünü ve 14 yıl boyunca kesintisiz büyüme kaydettiğini, Türkiye ekonomisinin dünya ile kıyaslandığında çok daha etkileyici bir performans sergilediğini dile getirdi. 2023 yılı itibarıyla kişi başına düşen milli gelirin 13 bin 243 dolar olarak gerçekleştiğini, 2024 yılında ise 15 bin doları aşmasının beklendiğini kaydetti.

İstihdam ve İşsizlik Verileri

Yılmaz, 2024 yılına ait istihdam artışının 1 milyonu aşmasının beklendiğini, işsizlik oranının ise %9,3 olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirtti. 2025 yılında işsizlik oranının %9,6 seviyesinde olması beklenmektedir.

Yılmaz'ın açıklamaları, Türkiye'nin ekonomik gücünü ve dirençli yapısını gözler önüne serdi.