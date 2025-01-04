Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aksaray İş Dünyası Buluşması'nda Ekonomik Gelişmeleri Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aksaray İş Dünyası Buluşması'nda Ekonomi Açıklamalarıyla Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında önemli veriler paylaştı. Yılmaz, Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin 2023 yılının mayıs ayı sonunda 98,5 milyar dolara kadar düştüğünü belirtti. 27 Aralık itibarıyla brüt rezervlerin 155,1 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Tek Haneli Enflasyon ve Ekonomik Büyüme

Yılmaz, Türkiye'nin uzun bir süre tek haneli enflasyonu yakaladığını ve bu dönemin en yüksek büyümeleri, gelir dağılımında iyileşmeleri ve sosyal refahı sağladığını vurguladı. Sürdürülen politikaların daha istikrarlı ve sürdürülebilir yüksek büyümelere ve kalıcı sosyal refah artışına yol açacağını dile getiren Yılmaz, cari açığın 2023 yılında 40,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu, bugünkü durumda ise 10 milyar doların altına düştüğünü söyledi.

İhracatın ve Turizmin Etkisi

Yılmaz, ihracat gelirlerinin önemli katkıda bulunduğunu aktararak, bu yıl turizmde 60 milyar dolarlık gelir hedeflediklerini dile getirdi. Ekim ayı itibarıyla yıllık turizm gelirinin 58,8 milyar dolara ulaştığını ifade eden Yılmaz, bu durumun cari dengenin çok daha iyi bir seviyeye gelmesine katkı sağladığını vurguladı.

İstihdam Dostu Politikalar Devam Ediyor

Yılmaz, iş gücü piyasası ve istihdamın önemine dikkat çekerek, 2024 ekim ayında işsizlik oranının yüzde 8.8'e düştüğünü açıkladı. İstihdamın artışının hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük değer taşıdığını belirten Yılmaz, gençler ve kadınlar için istihdam dostu politikalara devam edeceklerini vurguladı.

Mali Piyasalarda İyileşmeler

Yılmaz, mali piyasalarda kaydedilen iyileşmelere de değinerek, Merkez Bankası'nın rezervlerinin yükselmesinin ve ülke risk priminin düşmesinin, döviz ihtiyacını azaltarak maliyetleri düşürdüğünü aktardı. Bu durumun ülkeye önemli finansal katkılar sağladığını belirtti.

Bütçe Beklentileri ve Ekonomik Stratejiler

Yılmaz, Kur Korumalı Mevduattan (KKM) aşamalı bir çıkış planladıklarını ve 2025'te deprem yükünün bütçeye etkisinin azalacağını belirtti. Bu durumun sosyal refah ve reel sektör için fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Yılmaz; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın önemine vurgu yapılırken, ihracatçılara çeşitli destekler sunulduğunun altını çizdi. Program, basına kapalı olarak devam etti ve Yılmaz, Sütaş Aksaray Entegre Tesisleri'ni ziyaret etti.