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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomik Büyüklük 1,3 Trilyon Doları Geçecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünün 1,3 trilyon doları aşacağını ve kişi başı gelirin 15 bin 500 doları bulacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomik Büyüklük 1,3 Trilyon Doları Geçecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aksaray İş Dünyası Buluşması'nda Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray'da düzenlenen İş Dünyası Buluşması'nda önemli ekonomik verileri paylaştı. Yılmaz, bu yılın rakamlarının kesinleşmediğini ancak tahminlerinin 1,3 trilyon doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Kişi Başı Gelir Artacak

Yılmaz, Türkiye'nin kişi başı gelirinin 3 bin 608 dolardan 13 bin 243 dolara yükseldiğini belirterek, bu yıl itibarıyla 15 bin 500 doları aşma hedefinde olduklarını aktardı.

Ekonomide Kötüleşen Koşullar

Yılmaz, dünya ekonomisinin pandemi sonrası sıkı para politikaları ile zorlu bir süreçten geçtiğini, bu durumun Türkiye ekonomisine de etki ettiğini söyledi. Dış talep ve global ekonomik koşulların önemine vurgu yaparak, ihracatçı illerimizin büyümesinin kritik olduğunu ifade etti.

İyileşme Beklentisi

Türkiye'nin Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun ithalat ve ihracat merkezleri olduğuna değinen Yılmaz, bu bölgedeki olumsuz tablolarla birlikte, dünya genelindeki sıkı para politikalarının gevşediğine dikkat çekti. Bu değişimlerin Türkiye ekonomisine olumlu etkiler yaratacağını düşündüklerini kaydetti.

2024 ve Sonrası Büyüme Hedefleri

Yılmaz, gelecek yıllar için büyüme hedeflerini aktardı. 2024'te %3,5, 2025'te %4,5 ve 2026'da %5 büyüme hedeflediklerini belirtti. 2027 yılına kadar milli gelirin 1,8 trilyon dolara ulaştırılması ve kişi başı gelirin 20 bin doları aşması mevzusunda kararlılıklarını vurguladı.

Enflasyonla Mücadele

Yılmaz, enflasyonla mücadele konusunun öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Geçen yıl 31 puanı aşan enflasyon düşüşü olduğunu ifade ederek, dezenflasyon döneminin başladığını kaydetti. 2025 yılına kadar enflasyonla mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 2), Aksaray’da bir otelde düzenlenen Aksaray İş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 2), Aksaray’da bir otelde düzenlenen Aksaray İş Dünyası Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 2), Aksaray’da bir otelde düzenlenen Aksaray İş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 2), Aksaray’da bir otelde düzenlenen Aksaray İş Dünyası Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

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