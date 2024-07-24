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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP Eylülde Güncellenecek

Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın eylülde güncelleneceğini ve uygulamaya kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP Eylülde Güncellenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan OVP Açıklaması

Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'nın (OVP) güncelleneceğini duyurdu. Yılmaz, "Eylülde Cumhurbaşkanımızın onayıyla Orta Vadeli Program'ı güncellemiş olacağız. Kararlı bir şekilde de uygulamaya devam edeceğiz," dedi.

OVP'de Güncelleme Hedefi

Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, OVP'de bir güncelleme yapılacağını vurguladı. "Temel çerçevemiz değişmiyor, temel politikamız belli. Geçen yıl ilan ettiğimiz ana çerçeveye bağlıyız. Özellikle enflasyonu düşürme temel hedefi güçlü bir şekilde korunuyor," şeklinde konuştu.

Değişen Şartlar ve Yapısal Reformlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmelerin göz önünde bulundurularak OVP'nin güncelleneceğini ifade etti. "Makroekonomik çerçeve güncellenecek, rakamlar dünyadaki, Türkiye'deki gerçekleşmelere, projeksiyonlara bağlı olarak... Yapısal reform bölümümüzde gerçekleşmeler var, devam edecekler var," değerlendirmesinde bulundu.

Katılımcı Bir Güncelleme Süreci

Yılmaz, güncellemenin katılımcı bir şekilde yapılacağının altını çizerken, tüm bakanların kendi alanlarında ilgili taraflarla görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti. "Sonbaharda, eylülde Cumhurbaşkanımızın onayıyla Orta Vadeli Program'ı güncellemiş olacağız. Ayrıca, kanun gereği eylülün ilk haftasını hedefliyoruz," diyerek bilgi verdi.

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