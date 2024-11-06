Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Kırgız Cumhuriyeti Milli Bankası'ndan Fintek İşbirliği Mutabakatı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Kırgız Cumhuriyeti Milli Bankası'ndan Önemli Adım

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Kırgız Cumhuriyeti Milli Bankası ile fintek alanında işbirliğini geliştirmek üzere bir mutabakat zaptı imzaladı.

İmzalanan mutabakat zaptı, farklı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla sürdürülen stratejik işbirliği çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Kırgız Cumhuriyeti Milli Bankası ile finans teknolojileri alanında gerçekleştirilmesi planlanan projeler üzerinde çalışmalar yapılacak. Finans Ofisi'nin Açıklaması

Finans Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 9 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen "Türk-Kırgız Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı" repertuarında, Kırgız Cumhuriyeti Milli Bankası ve Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülecek finans sektörü politikaları çerçevesinde bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik maddelerin hayata geçirileceği belirtildi.

Ayrıca, Bişkek'te düzenlenen "TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirve Toplantısı" sırasında, eylem maddeleri gereği, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Kırgız Cumhuriyeti Milli Bankası arasında bu işbirliğini resmi olarak başlatan mutabakat zaptının imza altına alındığı ifade edildi.