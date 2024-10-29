Cumhuriyet Zirvesi'nde Genç İş İnsanları Buluştu

Cumhuriyet Zirvesi'nde Bir Araya Gelen Genç İş İnsanları

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, genç girişimciler ve iş dünyasının Cumhuriyet'in aydınlatıcı vizyonu ile geleceğe hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Gürkan Yıldırım'ın Açıklamaları

TÜGİAD (Türkiye Genç İş İnsanları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, "Bizler, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, genç girişimcilerimizi ve iş dünyamızı geleceğe hazırlamak için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi. Yıldırım, iş dünyasının yalnızca ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya katkıda bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Anıtkabir Ziyareti

Dernek üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç iş insanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Yıldırım, anı defterine, "Türk genç iş insanları olarak, tüm dünyada ahlakımızı, dürüstlüğümüzü ve başarılarımızı sürdürmek için çalışıyoruz" ifadesini yazdı.

Cumhuriyet Zirvesi'nin Önemi

Anıtkabir ziyaretinin ardından, TUĞİAD Ankara Şubesi tarafından TED ATA Sahne'de düzenlenen “Cumhuriyet Zirvesi” etkinliğinde yaklaşık 1500 kişi bir araya geldi. Zirvenin açılışında konuşma yapan Yıldırım, Cumhuriyet'in temel ilkelerinin iş dünyası için yol gösterici olması gerektiğini belirtti.

Aykut Çakmaklı'nın Mesajı

TÜGİAD Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, "Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyet Zirvesi ile taçlandırıyor, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç iş insanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç iş insanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.