CW Enerji, Kayseri'de 5560,87 kWp Gücünde GES Kurulumunu Tamamladı

CW Enerji, Kayseri'de 5560,87 kWp kapasiteli çatı GES'i kurdu; yıllık 3.611.985 kg karbon azaltımı ile yaklaşık 545 ağacın sağladığı etki elde edilecek.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:00
CW Enerji, Kayseri'de 5560,87 kWp Gücünde GES Kurulumunu Tamamladı

CW Enerji, Kayseri'de 5560,87 kWp gücündeki çatı GES'ini hizmete aldı

Fotovoltaik güneş paneli ve hücre üreticilerinden CW Enerji, Kayseri’de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 5560,87 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı. Proje sayesinde yıllık yaklaşık 3.611.985 kg karbondioksit salınımı önlenecek; bu tutar, yılda yaklaşık 545 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı karbon miktarına eşdeğer.

Çevresel katkı ve sürdürülebilirlik hedefi

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, hayata geçirilen her bir GES projesinin hem sürdürülebilir enerji üretimine hem de çevresel iyileşmeye katkı sunduğunu vurguladı. Yılmaz şunları söyledi: "Bizler için her GES projesi aynı zamanda bir çevre yatırımı anlamına geliyor. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak, teknolojiyi doğru kullanarak verimliliği yükseltmek ve geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda; Kayseri’de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 5560,87 kWp gücündeki GES’in kurulumunu tamamladık. Güneş enerji santrali ile yılda yaklaşık 545 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 3.611.985 kg karbondioksit salınımı önlenecek."

Panel teknolojisi ve AR-GE yatırımları

Yılmaz, CW Enerji’nin geliştirdiği yüksek verimli güneş panellerinin projelerin enerji üretim kapasitesini artırdığını ve yatırımcılara uzun vadede daha yüksek verim sunduğunu belirtti. "AR-GE merkezimizde alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde panel teknolojimizi sürekli geliştiriyoruz. Daha güçlü hücre yapısı ve daha yüksek dayanıklılık sunan ürünlerimizle rekabet gücümüzü artırıyoruz. Bu teknoloji altyapısı, hayata geçirdiğimiz tüm GES projelerinin performansını ve sürdürülebilirliğini doğrudan güçlendiriyor. Yatırımlarımız hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlıyor," dedi.

Şirket, her yeni yatırımda yalnızca elektrik üretmeyi değil, aynı zamanda karbon ayak izini azaltan çözümler sunmayı hedefliyor ve yenilenebilir enerji teknolojilerindeki uzmanlığıyla Türkiye genelinde nitelikli GES projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELİ VE HÜCRE ÜRETİCİLERİNDEN CW ENERJİ, KAYSERİ’DE FAALİYET GÖSTEREN BİR...

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELİ VE HÜCRE ÜRETİCİLERİNDEN CW ENERJİ, KAYSERİ’DE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMANIN ÇATISINA 5560,87 KWP GÜCÜNDE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) KURULUMUNU TAMAMLADI

CW ENERJİ CEO’SU VOLKAN YILMAZ, HAYATA GEÇİRDİKLERİ HER BİR GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İLE HEM...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bolat: Hizmet İhracatı Bu Yıl 121 Milyar Doları Aşacak
2
ADSYB Başkanı Güngör: Şap Vakaları 4 Milyar Dolar Zarar, Krediler Ertelensin
3
Buldan'da Çilek Dikimi Başladı: 1 Dekarda 1 Ton Verim Hedefi
4
Doğan: Greyfurt Üreticileri de Don Destek Programına Alınmalı
5
Hirfanlı Barajı'nda Türk Somonu İhracatı: Yıllık bin 500 ton
6
Antalya’da Denetimli Serbestlik Kapsamında Hükümlü İstihdamı İçin Protokol İmzalandı
7
TOBB ETÜ'den Yerli Enerji Hamlesi: Konteyner Tipi HES Projesi Tanıtılıyor

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?