CW Enerji, Kayseri'de 5560,87 kWp Gücünde GES Kurulumunu Tamamladı

CW Enerji, Kayseri'de 5560,87 kWp gücündeki çatı GES'ini hizmete aldı

Fotovoltaik güneş paneli ve hücre üreticilerinden CW Enerji, Kayseri’de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 5560,87 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı. Proje sayesinde yıllık yaklaşık 3.611.985 kg karbondioksit salınımı önlenecek; bu tutar, yılda yaklaşık 545 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı karbon miktarına eşdeğer.

Çevresel katkı ve sürdürülebilirlik hedefi

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, hayata geçirilen her bir GES projesinin hem sürdürülebilir enerji üretimine hem de çevresel iyileşmeye katkı sunduğunu vurguladı. Yılmaz şunları söyledi: "Bizler için her GES projesi aynı zamanda bir çevre yatırımı anlamına geliyor. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak, teknolojiyi doğru kullanarak verimliliği yükseltmek ve geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda; Kayseri’de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 5560,87 kWp gücündeki GES’in kurulumunu tamamladık. Güneş enerji santrali ile yılda yaklaşık 545 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 3.611.985 kg karbondioksit salınımı önlenecek."

Panel teknolojisi ve AR-GE yatırımları

Yılmaz, CW Enerji’nin geliştirdiği yüksek verimli güneş panellerinin projelerin enerji üretim kapasitesini artırdığını ve yatırımcılara uzun vadede daha yüksek verim sunduğunu belirtti. "AR-GE merkezimizde alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde panel teknolojimizi sürekli geliştiriyoruz. Daha güçlü hücre yapısı ve daha yüksek dayanıklılık sunan ürünlerimizle rekabet gücümüzü artırıyoruz. Bu teknoloji altyapısı, hayata geçirdiğimiz tüm GES projelerinin performansını ve sürdürülebilirliğini doğrudan güçlendiriyor. Yatırımlarımız hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlıyor," dedi.

Şirket, her yeni yatırımda yalnızca elektrik üretmeyi değil, aynı zamanda karbon ayak izini azaltan çözümler sunmayı hedefliyor ve yenilenebilir enerji teknolojilerindeki uzmanlığıyla Türkiye genelinde nitelikli GES projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

