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Dacia fiyatları dibe çekti! O modelinde ay sonuna kadar 250 bin TL indirim var!

Dacia modellerinde Mart 2024e özel dev kredi kampanyası başladı. İşte o kampanya ve 17 Mart 2024 fiyat listesi...

Yayın Tarihi: 17.03.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 22:14
Dacia fiyatları dibe çekti! O modelinde ay sonuna kadar 250 bin TL indirim var!

Dacia modelleri için Mart 2024'te 250 bin liralık özel finansman seçeneği sunulacak. Vadesi 12 ay olup faiz oranı yüzde 3,39'dur. Dacia sahibi olmak isteyenler, Dacia Finans'tan kredi kullandıklarında tüm Dacia modellerinin perakende alımlarında geçerli promosyonlardan yararlanabiliyor. Söz konusu kampanyanın aylık ödemesi 27.000 TL, 12 ay vadeli ve yüzde 3,39 faiz oranı ile 250.000 TL'dir. Dacia kredi promosyonu 31 Mart 2024'e kadar geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.

Dacia Sandero Stepway'in toplam CO2 emisyonu 120 ile 147 (g/km) arasındadır. Yakıt tüketimi 5,8 ila 7,8 l/100 km arasında değişmektedir. Hem şehir içi hem de şehir dışı durumlara uyum sağlayan araç, Y şeklindeki LED farları, modüler tavan bagajı, katlanabilir arka koltuğu ve ayarlanabilir bagajıyla öne çıkıyor.

Dacia Yeni Spring'in toplam CO2 emisyonu 0 (g/km), toplam enerji tüketimi ise 125,4 ile 145,2 (kWh/km) arasındadır. Bu araçta dört adet tam boy koltuk ve 290 litre bagaj kapasitesi bulunmaktadır. Spring, 26,8kWh'lik bir batarya ile donatılmıştır.

17 Mart 2024 DACIA Modelleri Fiyat Listesi

Dacia Yeni Duster'ın toplam CO2 emisyonu 129 ile 155 (g/km) arasındadır. Yakıt tüketimi 4,9 ila 8,0 l/100 km arasındadır. Araçta SUV, Comfort, Prestige ve Prestige Plus olmak üzere üç farklı donanım seçeneği sunuluyor. Kör nokta uyarısı ve 360 ​​derece kamera gibi sistemler güvenli sürüşü destekliyor.

Dacia Yeni Jogger, ortalama CO2 emisyonu 129 ile 137 (g/km) arasındadır. Yakıt tüketimi 5,7-7,8 l/100km'dir. ECO-G LPG motorla güçlendirilmiş, karbon emisyonlarını azaltır ve yakıt tasarrufu sağlar. Hem ailelere hem de farklı hobilere uyarlanabilir.

Dacia Yeni Sandero'nun toplam CO2 emisyonu 131 ile 142 (g/km) arasındadır. Yakıt tüketimi 5,8-6,3 l/100km'dir. LED kısa farlar, eller serbestli Dacia kart sistemi, elektrikli direksiyon, modern iç tasarım özelliklerine sahip araç, segmentinde en geniş iç hacmine sahiptir.

17 Mart 2024 DACIA Modelleri Fiyat Listesi

17 Mart 2024 DACIA Modelleri Fiyat Listesi

Dacia Sandero

Essential Tce 90 bg CVT: 898.000 TL

Dacia Sandero Stepway

Essential Stepway Tce 90 bg: 883.000 TL

Essential Stepway Eco-G 100 bg: 917.000 TL

Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 928.000 TL

Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 980.000 TL

Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 1.020.000 TL

Dacia Yeni Duster

Expression ECO-G 100 bg: 1.132.900 TL

Expression TCe 150 bg EDC: 1.212.000 TL

Essential TCe 150 bg EDC: 1.164.000 TL

Essential TCe 150 bg 4x4: 1.343.000 TL

Expression TCe 150 bg 4x4: 1.383.900 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.493.900 TL

Journey TCe 150 bg EDC: 1.267.000 TL

Extreme TCe 150 bg EDC: 1.317.000 TL

Journey Blue dCi 115 bg 4x4: 1.559.900 TL

Dacia Jogger

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.084.000 TL

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.098.000 TL

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.134.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.148.000 TL

Dacia Spring

Extreme Electric 65 bg: 885.000 TL

Ayrıntılı bilgi için: https://www.dacia.com.tr/ 

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