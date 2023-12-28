Dar gelirli ailelere 600 TL devlet yardımı! PTT'ye kimliğiyle giden şipşak çekiyor

Bakanlıktan ihtiyaç sahiplerine müjde! 600 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Dar gelirli ailelere 600 TL devlet yardımı! PTT'ye kimliğiyle giden şipşak çekiyor
Yayın Tarihi:

Dar gelirli vatandaşlara birçok farklı alanda maddi destekler sürüyor! 600 TL ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DAR GELİRLİ AİLELERE 600 TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere birçok farklı alanda maddi destek olmaya devam ediyor. Bakanlık doğum yardımı kapsamında ailelerin çocuk sahibi olmasını teşvik ederek yeni doğan çocukların yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Doğum yardımından faydalanabilmek için belirli şartların taşınması gerekiyor. Başvuru yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da Mavi Kart sahibi olması, çocuğun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı ve sağ şekilde doğmuş olması şartlarının taşınması gerekiyor. 

bakanlıktan 600 tl destek ödemesi

Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Ödeme tutarları çocuk sayısına göre değişkenlik gösteriyor. İlk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme yapılıyor. Hak sahipleri ödemelerini PTT aracılığıyla alabiliyor. Türkiye'deki genç nüfusun korunması ve çocuk doğumlarının teşviklenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan doğum yardımı ihtiyaç sahibi ailelerin yükünü bir nebze de olsa azaltıyor. 

Öne Çıkanlar
Bu sefer indirim marketlerden değil Gratis'ten geldi! Finish bulaşık makinesi deterjanı 99 TL’ye düştü Bu sefer indirim marketlerden değil Gratis'ten geldi! Finish bulaşık makinesi deterjanı 99 TL’ye düştü
Başak ve Yükselen Başaklar, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek? Başak ve Yükselen Başaklar, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tarifeler! Pasaport, kimlik, ehliyet ve araç tescil ücretleri zamlandı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tarifeler! Pasaport, kimlik, ehliyet ve araç tescil ücretleri zamlandı
Çok Okunanlar
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tarifeler! Pasaport, kimlik, ehliyet ve araç tescil ücretleri zamlandı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tarifeler! Pasaport, kimlik, ehliyet ve araç tescil ücretleri zamlandı 1-2 çocuğu olanlar dikkat! PTT 350-650 TL destek ödemesi yapıyor 1-2 çocuğu olanlar dikkat! PTT 350-650 TL destek ödemesi yapıyor Bankada 1 TL'si olanları bile ilgilendiriyor! Yeni yıl öncesi tamamen değiştirildi! Bankada 1 TL'si olanları bile ilgilendiriyor! Yeni yıl öncesi tamamen değiştirildi! 7500 TL 8.000 TL 9.000 TL maaş alan emekliye Denizbank'tan promosyon müjdesi! 24.500 TL ödenecek 7500 TL 8.000 TL 9.000 TL maaş alan emekliye Denizbank'tan promosyon müjdesi! 24.500 TL ödenecek Mevduat getirisinde sürpriz artış! 10.000 TL'nin 32-92 günlük getirisi görün ne kadar oldu Mevduat getirisinde sürpriz artış! 10.000 TL'nin 32-92 günlük getirisi görün ne kadar oldu