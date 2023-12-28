Dar gelirli ailelere 600 TL devlet yardımı! PTT'ye kimliğiyle giden şipşak çekiyor

Dar gelirli vatandaşlara birçok farklı alanda maddi destekler sürüyor! 600 TL ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DAR GELİRLİ AİLELERE 600 TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere birçok farklı alanda maddi destek olmaya devam ediyor. Bakanlık doğum yardımı kapsamında ailelerin çocuk sahibi olmasını teşvik ederek yeni doğan çocukların yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Doğum yardımından faydalanabilmek için belirli şartların taşınması gerekiyor. Başvuru yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da Mavi Kart sahibi olması, çocuğun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı ve sağ şekilde doğmuş olması şartlarının taşınması gerekiyor.





Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Ödeme tutarları çocuk sayısına göre değişkenlik gösteriyor. İlk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme yapılıyor. Hak sahipleri ödemelerini PTT aracılığıyla alabiliyor. Türkiye'deki genç nüfusun korunması ve çocuk doğumlarının teşviklenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan doğum yardımı ihtiyaç sahibi ailelerin yükünü bir nebze de olsa azaltıyor.