DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve 40. Yıl Gala Yemeği Gerçekleşti

DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve 40. Yıl Gala Yemeği İstanbul'da Yapıldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 38. Olağan Mali Genel Kurulu, 40. Yıl Gala Yemeği ve 4. Ustalara Saygı Ödül Töreni, İstanbul'da düzenlendi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile DEİK Başkanı Nail Olpak ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Nail Olpak: "İkinci 40 Yılımızda Daha Etkin Olacağız"

DEİK Başkanı Nail Olpak, yeni dönemde daha etkin ve nitelikli yol haritalarına sahip olduklarını belirtti. Olpak, "Öncelikle 20 iş konseyimizde ölçülebilir ve etki analizleriyle sonuçları ortaya koyulan lobi çalışmalarımızla damga vuracağız" ifadelerini kullandı.

Olpak, DEİK'in 40. yılını kutlarken, bu yılın olgunluğun sembolü olduğunu ve iş dünyasındaki itibarlarının arttığını dile getirdi. DEİK'in 40 yıl önce merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde kurulduğunu hatırlatan Olpak, ticari diplomasi faaliyetlerinin küresel arenada büyük bir etki alanı oluşturduğunu vurguladı.

Aktif Faaliyetler ve Gelecek Vizyonu

2014 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirlediği vizyonla yapılanan DEİK, dünya genelinde her yıl 2 binden fazla faaliyet gerçekleştiriyor. Olpak, bu hafta Gabon ve Kongo liderlerini ağırladıklarını, yarın da Senegal Başbakanı ile görüşeceklerini açıkladı.

Olpak, güncel bilginin anlık akışını sağlamayı amaçladıklarını, sorunlara çözüm önerileri sunarak yeni fırsatlar yaratmak için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Jeopolitik Riskler ve Ticaret Savaşları

DEİK Başkanı, jeopolitik risklerin yükseldiğine ve ülkelerin kendi üretim kapasitelerini artırmaya yöneldiğine dikkat çekti. Ayrıca, ticaret savaşlarının ve bloklaşmanın zorluklar getireceğini vurguladı.

Küresel Servet Dağılımındaki Eşitsizlik

Küresel servet dağılımındaki eşitsizliğin arttığını ifade eden Olpak, "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesinin bu durumu açıkladığını belirtti. Olpak, sadece ekonomik değil, sosyal ve siyasal açıdan da bu durumun bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Yeşil Vatan İçin Fide Bağışı

Olpak, bu çerçevede DEİK ailesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 40. yılda 40 bin fideyi toprakla buluşturma kararı aldığını açıkladı.

Ustalara Saygı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Konuşmaların ardından, DEİK'in küresel ticari diplomasi yolculuğuna katkı sunan üyelerine verilen 4. Ustalara Saygı Ödül Töreni gerçekleştirildi. Ödül sahipleri arasında, eski DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Emre Aykar, merhum DEİK Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Çağlar, merhum DEİK Şeref Üyesi Nejat Eczacıbaşı ve eski DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Halim Mete yer aldı.

Merhum İbrahim Çağlar adına ödülü oğlu Mehmet Çağlar alırken, Nejat Eczacıbaşı'nın ödülü ise oğlu Bülent Eczacıbaşı tarafından kabul edildi.

