DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi, Toronto'da Madencilik Heyeti Ziyareti Gerçekleştirdi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kanada İş Konseyi, 3-4 Mart tarihlerinde Kanada'nın Toronto kentinde, 100 kişilik bir heyetle heyet ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaret, maden arama ve geliştirme fuarı olan Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) kapsamında düzenlendi.

DEİK tarafından yapılan açıklamada, PDAC etkinliği çerçevesinde Türkiye’nin Madencilik Potansiyeli: Yatırım ve Stratejik Kalkınma temalı bir oturum gerçekleştirildi. Toronto Başkonsolosluğu ev sahipliğinde ve DEİK organizasyonda, Türkiye-Kanada İş Dünyası Resepsiyonu yapıldı. Toplantıda, Kanada'nın önde gelen finansal kuruluşlarından Canadian Securities Exchange (CSE) yetkilileriyle madencilik, enerji ve üçüncü ülkelerde işbirliklerine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Oturuma katılan önemli isimler arasında Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, Toronto Başkonsolosu Can Yoldaş, DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Mehmet Yılmaz, Başkan Yardımcısı Nursel Atar ve Kanada-Türkiye İş Konseyi CEO'su Mike Ward yer aldı. Ayrıca, iki ülkeden önde gelen madencilik firmalarının temsilcileri de toplantıya katıldı.

Oturumda, Türkiye’nin madencilik sektöründeki potansiyeli ve sektördeki en son gelişmeler ile yatırım fırsatları detaylı bir şekilde ele alındı. DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Mehmet Yılmaz, Türk ve Kanadalı iş insanları arasında yeni işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Türkiye ve Kanada arasındaki ticaret hacmi, 2024 yılı itibarıyla 3 milyar dolara ulaşmış durumda. Ancak iki ülkenin ekonomik potansiyeli göz önüne alındığında, mevcut rakamların çok daha ileriye taşınması mümkün. Madencilik sektörü, yüksek katma değeri ve tedarik zincirinin her aşamasındaki ekonomik katkısıyla kritik bir role sahip." dedi.

Bu yıl dünyada en büyük maden arama ve geliştirme fuarı olan PDAC'ya rekor katılımla yer aldıklarını vurgulayan Yılmaz, iki ülke arasında potansiyel işbirliklerini geliştirme ve ticaret hacmini artırma hedeflerini de tekrarladı. Yılmaz, aynca Türk madencilik sektörünün, güçlü yer altı kaynakları ve sosyal sorumluluk anlayışı ile Kanada başta olmak üzere uluslararası yatırımcılarla işbirliğini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.