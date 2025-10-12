Denizli'de İhracatlık Nar Hasadı Başladı — Pamukkale'den AB'ye Sevkiyat

Denizli'de ihracatlık nar hasadı başladı

Türkiye'nin nar üretiminde öne çıkan illerinden Denizli'de, ihracatlık narın hasadına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına göre, ilk hasat Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Protokol katılımı ve tören

İlk hasat törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz katıldı.

Üretim, verim ve ihracat verileri

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Türkiye'nin dünya genelinde nar üretiminde önemli bir konumda olduğunu ve Denizli'nin bu alanda dikkat çeken illerden biri olduğunu vurguladı. Zayim, Ege Bölgesi'nde 2'nci, Türkiye genelinde 5'inci sırada yer alan Denizli'de toplam 25 bin dekarlık alanda nar yetiştirildiğini açıkladı.

Zayim, bu yıl dekara ortalama 1,8-2 ton verimle 2025 yılında yaklaşık 50-60 bin ton nar rekoltesi beklendiğini belirtti. Nar üretiminin başta Pamukkale, Buldan, Güney ve Sarayköy ilçelerinde yoğunlaştığını, Pamukkale'nin mikro klima özelliği sayesinde hicaz narında öne çıktığını söyledi.

Açıklamada, hijyenik koşullarda ambalajlanan narların yaklaşık yüzde 70-80'i başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Rusya ve Kanada'ya ihraç edildiği kaydedildi.

Kalite, analiz ve pazarlama

Zayim, Pamukkale narının yüksek kalite, tat, aroma ve uzun raf ömrü gibi avantajlarıyla ihracatçılar tarafından ilgi gördüğünü, ürünlerin büyük kısmının birinci kalite olarak doğrudan ihraç edildiğini; kalan kısmının ise meyve suyu sanayisinde değerlendirildiğini aktardı.

İhracatçı Mevlüt Erarslan ise Pamukkale'nin erkenci nar üretiminde merkez konumunda olduğunu belirterek, nar ve ayvanın bölgenin başlıca ürünleri olduğunu söyledi. Erarslan, soğuk hava depoları aracılığıyla ihracat yapıldığını ve bu sayede ülkeye ekonomik katkı sağlandığını ifade etti.

Erarslan ayrıca bu yıl yapılan analizlerde bölge narının 18.7 ölçü değeri ile kalite açısından İsrail narının önüne geçtiğini vurguladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teknik desteğiyle analiz garantili üretim yapıldığını belirten Erarslan, başta Hollanda, Almanya, İtalya, Kanada, İsveç ve İsviçre olmak üzere ihracat sevkiyatlarının başladığını sözlerine ekledi.

