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Deposunu 00.00'dan sonra dolduran yaşadı! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu sefer zam değil indirim geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 10:38
Deposunu 00.00'dan sonra dolduran yaşadı! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber! Fiyatlar düşüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte mağduriyet yaşamaya devam ederken indirim haberlerini de yakından takip ediyorlar. Yapılan son duyurulara göre Çarşamba günü itibariyle geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 1 TL 8 kuruş indirim yapıldı. 

akaryakıt indirimleri

Aynı zamanda motorin fiyatlarına 12 kuruş zam yapıldı ancak benzin fiyatlarında bir değişiklik yapılmadı. İndirimler sonrasında güncel olarak İstanbul'da 1 litre motorin 40.27 TL, benzin 1 litre 41.38 TL, LPG 1 litresi 21.19 TL'den satılıyor. Ülkedeki akaryakıt fiyatları ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç satış fiyatı hesaplanarak ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatları da Akdeniz İtalyan piyasası CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuruna göre hesaplanıyor. 

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