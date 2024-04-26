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Depoyu 00.00'dan sonra dolduran yaşadı! Akaryakıta kallavi indirim geliyor

Brent petrolün piyasadaki dalgalanmaları, akaryakıt fiyatlarının da iniş çıkışlar yaşamasına neden oluyor. Benzin ve motorin fiyatları, bu değişkenlikten doğrudan etkilenerek, tüketiciler için sürekli bir değişim içinde bulunuyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 14:58
Depoyu 00.00'dan sonra dolduran yaşadı! Akaryakıta kallavi indirim geliyor

Vatandaşlarımızın akaryakıt litre fiyatlarındaki güncel durumu merak ettiği bugünlerde, 23 Nisan 2024'ün resmi tatil olması nedeniyle herhangi bir indirim ya da artışın beklemediği tahmin ediliyor.

23 Nisan'da İstanbul'daki Akaryakıt Fiyatları Değişmedi

23 Nisan 2024'te, İstanbul'da benzin ve motorin fiyatlarına yönelik bir güncelleme yapılmadığı gözlemlendi. Bu tarihte, akaryakıt fiyatlarının sabit kaldığı belirlendi.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları Durumu

İstanbul'daki güncel akaryakıt fiyatları incelendiğinde, motorin litre başına 42,18 TL'den, benzin ise 43,58 TL'den tüketiciye sunuluyor. Bu fiyatlar, ülke genelindeki benzin ve motorin fiyatları için referans teşkil ediyor.

akaryakıt-zammı

Motorin Fiyatlarında İndirim Beklentisi

Eğer piyasada beklenmedik bir fiyat artışı yaşanmazsa, 25 Nisan 2024 Perşembe günü itibarıyla motorin fiyatlarında yaklaşık 1 lira 40 kuruşluk bir düşüş öngörülüyor. Bu potansiyel indirim, akaryakıt kullanıcıları için memnuniyet verici bir haber olarak kabul ediliyor.

Akaryakıt Fiyatlarının Hesaplanma Yöntemi

Türkiye'de, benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanmasında, gümrüksüz rafineri fiyatının üzerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenip, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz bölgesindeki İtalyan piyasasının yayınladığı günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kurunun günlük değişimine göre belirlenmektedir. Bu hesaplama metotlarıyla belirlenen fiyatlar, akaryakıt tüketicilerine duyurulmaktadır.

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