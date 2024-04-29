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Deprem bölgesinden 8 bine yakın çift sıfır faizli kredi için başvuruda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından genç çiftlere yönelik verilen faizsiz kredi için, deprem bölgelerinden 8 bine yakın çift başvuruda bulundu. Aile ve Gençlik Fonu üzerinden verilecek olan krediye Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman’dan çiftler başvuru yaptı.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 11:42
Deprem bölgesinden 8 bine yakın çift sıfır faizli kredi için başvuruda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlenmek isteyen genç çiftlere yönelik verilen faizsiz kredi desteğine, deprem bölgelerinden 7 bin 888 çift başvuru yaptı. 15 Şubat 2024’te başvurulara açılan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kredisinde çiftlere, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz, sıfır faizli 150 bin TL’lik kredi veriliyor.

Proje, ilk olarak deprem bölgelerinde uygulanmaya başlandı. Buna göre, başvuru yapan ve resmi nikah işlemini gerçekleştiren çiftler, istenilen şartları karşıladıkları takdirde 150 bin TL’lik faizsiz krediden anında faydalanabilecekler.

Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman gibi deprem bölgelerinde, toplamda 7 bin 888 çiftin başvuru yaptığı kredide en çok başvuru Hatay’dan geldi. "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında verilen krediye, şimdilik yalnızca bu 5 ilden başvuru yapmak mümkün. İlerleyen süreçte ise bu desteğin tüm Türkiye’ye açılması bekleniyor.

Başvuru ve destek kredisini detayları, https://www.aile.gov.tr/duyurular/evlenecek-genclerin-desteklenmesi-projesi/ adresinde yer alıyor.

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