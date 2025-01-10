Depremin Vurduğu İllerin İhracatında Önemli Artış

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin toplam ihracatı 2024'te yüzde 6 artış göstererek 19,2 milyar dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:14
Depremin Vurduğu İllerin İhracatında Önemli Artış

İhracat Rakamları Yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin toplam ihracatı, 2024 yılı itibarıyla yüzde 6 artış göstererek 19 milyar 209 milyon 997 bin dolar olarak kaydedildi. Bu veriler, depremin ardından bölgedeki ekonomik toparlanmanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ekonomi Canlanıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye genel ihracatı da bu dönemde yüzde 2,5 artış göstererek 262 milyar dolar oldu. Aralık ayı ihracatı ise yüzde 2,2 artış ile 23,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İl Bazında Performans

Geçen yıl depremden etkilenen illerden 7'sinin ihracatı artarken, 4'ünde düşüş gözlemlendi. 2024 yılında en fazla ihracatı 10 milyar dolar ile Gaziantep yaparken, bu ili 3,5 milyar dolar ile Hatay ve 3 milyar dolar ile Adana izledi. Ayrıca Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman'ın ihracat rakamları sırasıyla 436,3 milyon dolar, 327,2 milyon dolar, 272,3 milyon dolar, 245,3 milyon dolar, 129,4 milyon dolar, 96,5 milyon dolar ve 64,5 milyon dolar olarak belirlendi.

En Fazla Artışları Hedefleyen Sektörler

2024 yılında en fazla artış gösteren il yüzde 34,7 ile Hatay oldu. Bu ili yüzde 14,6 ile Şanlıurfa, yüzde 10,8 ile Kahramanmaraş ve yüzde 8,7 ile Malatya takip etti. İhracatına en fazla katkıyı sağlayan sektör ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu.

Bölgenin Geleceği Daha Parlak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, 2026 yılı ve sonrasını işaret ederken, bölgedeki üretim tesislerinin minimal zarar gördüğünü belirtti. Kileci, bölgenin lokomotifi olan Gaziantep’in üretim alanlarının fazla zarar görmediğini, ancak dış ticarette ilerleme için daha fazla beşeri sermaye yatırımı yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Sonuç

Depremin ardından yaşanan zorluklara rağmen, depremden etkilenen illerin ihracatı 2024 yılı itibarıyla önemli bir sıçrama yapmış, bu durum ise gelecekte daha olumlu gelişmelerin yaşanacağına işaret etmektedir.

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