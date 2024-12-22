DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.394.727,19 0,94%

Depremzede Şehirlerde 'Bölgesel İhya Stratejisi' Uygulanacak

Deprem sonrası Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da ekonomik kalkınma için Bölgesel İhya Stratejisi devreye alınıyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:10
Depremzede Şehirlerde 'Bölgesel İhya Stratejisi' Uygulanacak

Depremzede Şehirlerde Ekonomik Canlanma Başlıyor

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremzede şehirler için yeni bir strateji geliştirdi. Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay, 'Afet Sonrası İhya İlleri' olarak belirlenerek, bu illerde ekonomik, sosyal ve fiziksel iyileştirmeler yapılacak.

İleriye Dönük Hedefler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Bölgesel Gelisme ve Ulusal Stratejisi, 2024-2028 yıllarını kapsıyor. Bu strateji çerçevesinde, belirtilen illerin toparlanması ve yeniden ekonomik hayata kazandırılması hedefleniyor.

Çok Boyutlu İyileştirme Projeleri

Projeler, tarihi ve sosyokültürel yapının korunmasından çevre ve toplum sağlığına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ayrıca, özellikle afet lojistik merkezleri kurulacak ve risk azaltma planları oluşturulacak.

Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere, tarihi dokunun korunması için güçlendirme ve restorasyon çalışmaları yapılacak. Yeşil dönüşüm ilkeleri gözetilerek kentsel alanların yeniden inşası sağlanacak.

Sanayi ve Ticaretin Güçlendirilmesi

Yıkılan sanayi ve ticaret alanlarının yeniden inşa edilip afetlere dirençli hale getirilmesi sağlanacak. Ayrıca, OSB'lerin faaliyetleri canlandırılacak ve nitelikli istihdam teşvik edilecektir.

Kamu Hizmetlerine Erişim

Kamu hizmetlerine erişebilirliğin artırılması amacıyla toplumsal aidiyet bilincinin güçlendirilmesi sağlanacak. Yerel düzeyde afet risk yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, toplumsal katılımın sağlanması için STK'lar, yerel idareler ve akademisyenler ile iş birliği yapılacak. Depremzedelerin hayat kalitesinin artırılması için tüm detaylar titizlikle değerlendirilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Depremzede Şehirlerde 'Bölgesel İhya Stratejisi' Uygulanacak
2
2024 Yılında 4 Bin 579 Gemi Denetlendi
3
BOTAŞ'tan Dolandırıcılık Uyarısı: İhtiyaç Duyulan Taleplere İtibar Edilmeyin
4
Konut kredilerinde faiz en dibe çekildi! Bu konut desteğiyle ev sahibi olmayan kalmayacak
5
İki bankadan süper Ramazan kredisi! 400.000 TL nakit başvuruları az önce açıldı
6
E-Ticarette Tevkifat Oranı Yüzde 1 Olarak Belirlendi
7
Gazprom ve Lukoil'den Stratejik Ortaklık Anlaşması

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı