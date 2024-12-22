Depremzede Şehirlerde 'Bölgesel İhya Stratejisi' Uygulanacak

Depremzede Şehirlerde Ekonomik Canlanma Başlıyor

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremzede şehirler için yeni bir strateji geliştirdi. Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay, 'Afet Sonrası İhya İlleri' olarak belirlenerek, bu illerde ekonomik, sosyal ve fiziksel iyileştirmeler yapılacak.

İleriye Dönük Hedefler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Bölgesel Gelisme ve Ulusal Stratejisi, 2024-2028 yıllarını kapsıyor. Bu strateji çerçevesinde, belirtilen illerin toparlanması ve yeniden ekonomik hayata kazandırılması hedefleniyor.

Çok Boyutlu İyileştirme Projeleri

Projeler, tarihi ve sosyokültürel yapının korunmasından çevre ve toplum sağlığına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ayrıca, özellikle afet lojistik merkezleri kurulacak ve risk azaltma planları oluşturulacak.

Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere, tarihi dokunun korunması için güçlendirme ve restorasyon çalışmaları yapılacak. Yeşil dönüşüm ilkeleri gözetilerek kentsel alanların yeniden inşası sağlanacak.

Sanayi ve Ticaretin Güçlendirilmesi

Yıkılan sanayi ve ticaret alanlarının yeniden inşa edilip afetlere dirençli hale getirilmesi sağlanacak. Ayrıca, OSB'lerin faaliyetleri canlandırılacak ve nitelikli istihdam teşvik edilecektir.

Kamu Hizmetlerine Erişim

Kamu hizmetlerine erişebilirliğin artırılması amacıyla toplumsal aidiyet bilincinin güçlendirilmesi sağlanacak. Yerel düzeyde afet risk yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, toplumsal katılımın sağlanması için STK'lar, yerel idareler ve akademisyenler ile iş birliği yapılacak. Depremzedelerin hayat kalitesinin artırılması için tüm detaylar titizlikle değerlendirilecektir.