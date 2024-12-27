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Deutsche Bank, Türkiye'nin 2025 Para Politikası İçin Gevşeme Döngüsünü Öngörüyor

Deutsche Bank, TCMB'nin 2025 para politikası görünümünde ölçülü bir gevşeme döngüsü öngörüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 13:24
Deutsche Bank, Türkiye'nin 2025 Para Politikası İçin Gevşeme Döngüsünü Öngörüyor

Deutsche Bank'tan Türkiye'nin Para Politikası Görünümüne Dair Önemli Açıklama

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan para politikası açıklamalarının, 2025 yılı para politikası görünümünde ölçülü bir gevşeme döngüsüne işaret ettiğini bildirdi. Yatırım bankası, dünkü TCMB'nin 250 baz puanlık faiz indiriminin ardından değerlendirme notu paylaştı.

Faiz İndirimi ve Gevşeme Döngüsü

Notta, TCMB'nin politika faizini %47,5'e düşürdüğü hatırlatıldı. Ayrıca, Mart ayından bu yana politika faizinin %50'de korunmasının ardından, bir gevşeme döngüsünün başlangıcının sinyalleri olduğu vurgulandı. Aralık ayında faiz indirimine gidileceği beklentisi yaygın olmakla birlikte, piyasa tahminlerinin 150 ile 250 baz puan arasında değiştiği belirtildi.

Toplantı Sayısındaki Azalma

TCMB'nin gelecek yıl Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sayısını 12'den 8'e indirmesi açıklanınca, daha büyük faiz indirimlerinin yapılabileceği öngörüsü ortaya çıktı. Bu durum, gevşeme döngüsünün sürecinde daha öncü ayarlamalar yapılabileceğine işaret ediyor.

2025 Enflasyon Tahminleri

Bankanın 2025 yılı sonu için enflasyon tahmini %25,4, politika faizi içinse %30 olarak kalırken, TCMB'nin gelecekteki kararlarının veriye bağlı olacağına dikkat çekildi. Yılın başındaki yüksek enflasyon ve mevsimsel döviz ihtiyacının, TCMB'nin birinci çeyrekte daha temkinli hareket etmesine neden olabileceği ifade edildi.

İlerleyen Dönemdeki Belirsizlikler

Deutsche Bank, 2025 yılı için politika faizinin %30 seviyesine ulaşacağına dair tahminlerini koruyor. Ayrıca, enflasyon dinamikleri, küresel risk iştahı ve yerel yatırımcı tercihlerinin, faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğü açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

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