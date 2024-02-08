Dev kağıt havlu sadece 19 TL’ye düşüyor! O marketin önünde bu ürünü almak izdiham çıktı
Kağıt havlularda indirim kampanyası bekleyenlere müjdeli haber Bizim Toptan marketlerden verildi. Bizim Toptan Marketler 1 Şubat 2024 tarihi itibari ile kağıt havlu Selpak’ı 19,99 TL’ye düşürdü. Kapının elinde kalacak indirim fırsatıyla herkes Bizim Toptan Marketin önünde kuyruk oluşturdu. İşte Bizim Toptan marketten kaçırılmayacak dev kağıt havlu fırsatı…
Kağıt havlularda indirim kampanyası bekleyenlere kaçırılmayacak fırsat Bizim Toptan marketlerden duyuruldu. Bizim Toptan marketlerin 1 Şubat itibarıyla paylaşmış olduğu aktüel ürünler kataloğunda dev kağıt havluyu 19,99 TL’ye düşürdü. 29 Şubat tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya doğrultusunda normalde 28,75 TL olan kağıt havluyu indirimle 19,99 TL’ye satın alabilirsiniz.
TANESİNİ 9,99 TL’YE ALACAKSINIZ
Bizim Toptan marketlerden indirimli fırsatlar sizi bekliyor. 1 27 Şubat aktüel ürünler kataloguyla ortalığı karıştıracak fırsatlar duyuruldu. Katalog doğrultusunda Selpak dev rulo 28,75 TL’den 19,99 TL’ye düştü. Böylelikle normalde 2 tane kağıt havluyu içerisinde barındıran dev rulo da kağıt havlunun tanesi 9,99 TL’ye tekabül ediyor.