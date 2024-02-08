Dev kampanya bugün başladı! Ford'un o modelinde bayiye koşturan indirim var!

Son dönemde Türkiye otomobil pazarında önemli bir yer edinen Ford Puma modeli için yeni Ford Puma Büyük Fiyat kampanyası önemli bir başarıya imza attı. Yeni Ford Puma, hem performansı hem de yakıt verimliliğiyle Türkiye'deki otomobil tutkunlarının gözdesi oldu.

Ford Puma, giriş seviyesi ürün gamında 1.0 litrelik benzinli motoruyla birlikte 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonunu sunarak sürüş deneyimini çok fazla zenginleştiriyor. 95 beygir gücüne sahip bu motor, hem şehirde hem de uzun yolculuk sırasında sorunsuz bir sürüşü garanti ediyor. Ford Puma'nın motoru sürücünün beklentilerinin ötesinde hızlanıp yavaşlarken, aynı zamanda son derece ekonomik yakıt tüketimi sağlıyor.





Bu özellikleri Ford Puma'yı özellikle yakıt maliyetlerinin giderek önem kazandığı şimdilerde oldukça cazip seçenek konumuna getiriyor.

Ford Puma'nın dikkatlerden kaçmayan bir diğer özelliğinin de geniş bagaj hacmi olduğu görülüyor. 456 litrelik bagaj kapasitesiyle Puma, kullanıcılarına geniş yükleme alanı sunmakta. Bu bölge özellikle uzun geziler ve tatiller planlamak için uygundur. Ayrıca aracın bagaj düzeni kullanıcının ihtiyaçlarına göre kolaylıkla uyarlanabiliyor, bu da daha fazla eşya taşıma ve düzenli depolama alanı yaratma olanağı sağlıyor.

Kısacası Ford Puma, hem modern tasarımı, hem mükemmel performansı, hem de kullanışlı özellikleri ile Türkiye otomobil pazarında güçlü bir konuma sahip. Sürücülere hem şehir içinde hem de uzun mesafe yolculuklarında konforlu bir sürüş deneyimi sunan araç, fiyat/performans açısından rekabetçi seçenek olarak öne çıkmakta. Bu özellikleriyle Ford Puma, sürücü beklentilerini yalnızca karşılamakla kalmıyor, aşıyor ve yeni sürüş standartları belirliyor. İşte Ford Puma'nın Ocak ayı güncel fiyat listesi...





1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Style

Satış Fiyatı: 1.451.100 TL

1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line

Satış Fiyatı: 1.723.000 TL

1.0L EcoBoost 95PS, 6 İleri Manuel, Benzin Style

Satış Fiyatı: 1.126.300 TL

1.5L Ecoboost 200PS, 6 İleri Manuel, Benzin ST*

Satış Fiyatı: 2.011.100 TL