Dev zam sonrası motorinin litre fiyatı 40 TL'yi geçti

Brent petrol ve döviz kurlarında hareketlilik devam ederken akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşandı. Petrol fiyatları Çin'in talep kaygılarından ötürü haftanın son günü inişler dikkat çekerken haftalık oran üzerinde yüzde 0.5 artış yaşandı.



Geçtiğimiz günlerde LPG fiyatlarına 40 kuruş zam uygulanırken bugünden itibaren 1 lira 15 kuruş zam uygulandı. 20 Ocak 2023 tarihinde 23,45 TL olan motorin güncel zamlar sonrasında 41 lirayı geçtiği görüldü.



20 OCAK 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 36,78 TL – 36,87 TL

Motorin: 40,08 TL – 40,19 TL

LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL



ANKARA

Benzin: 37,50 TL

Motorin: 40,85 TL

LPG (Otogaz): 20,29 TL



İZMİR

Benzin: 37,69 TL

Motorin: 41,06 TL

LPG (Otogaz): 20,32 TL

