Dev zam sonrası motorinin litre fiyatı 40 TL'yi geçti

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber gelirken fiyatlara gelen zamlar cepleri yakmaya başladı. Motorine gelen zamla beraber 41 lirayı aştığı görüldü. İşte Ankara, İstanbul ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

Dev zam sonrası motorinin litre fiyatı 40 TL'yi geçti
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Brent petrol ve döviz kurlarında hareketlilik devam ederken akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşandı. Petrol fiyatları Çin'in talep kaygılarından ötürü haftanın son günü inişler dikkat çekerken haftalık oran üzerinde yüzde 0.5 artış yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde LPG fiyatlarına 40 kuruş zam uygulanırken bugünden itibaren 1 lira 15 kuruş zam uygulandı. 20 Ocak 2023 tarihinde 23,45 TL olan motorin güncel zamlar sonrasında 41 lirayı geçtiği görüldü.
20 ocak 2024 akaryakıt
20 OCAK 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
Benzin: 36,78 TL – 36,87 TL
Motorin: 40,08 TL – 40,19 TL
LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

ANKARA
Benzin: 37,50 TL
Motorin: 40,85 TL
LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR
Benzin: 37,69 TL
Motorin: 41,06 TL
LPG (Otogaz): 20,32 TL

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