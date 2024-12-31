Devlet, Akaryakıt Üzerindeki ÖTV Artışını Sınırlandırarak 12 Milyar Liralık Gelirden Vazgeçti

Devlet, Akaryakıt Üzerindeki ÖTV Artışını Sınırlandırdı

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı %6 ile sınırlandırıldı. Böylece, devlet yaklaşık 12 milyar liralık alacağından vazgeçmiş oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu karar, akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranını belirliyor. Her yıl, ocak ve temmuz aylarında akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları, TÜİK tarafından belirlenen yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncellenmektedir. Ancak bu kararla, akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışı %6 olarak sınırlandırıldı.

Alınan bu karar, Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarına göre, 5 aylık gerçekleşme ile daha düşük bir artış yapılması anlamına geliyor. ÖTV artışının fiyatlara %1 civarında etki etmesi bekleniyor.

Para ve Maliye Politikalarının Eşgüdümü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin para ve maliye politikalarını eşgüdüm içinde yürüttüğünü vurgulayarak, "Akaryakıt ürünlerinde vergi artışını sınırlandırarak para politikasına güçlü bir destek veriyoruz. Bu destek, dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunacak. Cumhurbaşkanımızın kararı ile çiftçiler, nakliyeciler, sanayiciler ve hane halkları gibi tüm tarafları ilgilendiren akaryakıt ve doğal gaz ürünlerinde ÖTV artışını sınırlandırmış olduk," dedi.

Şimşek, bu yılın temmuz-kasım döneminde Yİ-ÜFE oranının %7,12 olduğunu belirtti ve ekledi: "Aralık ayında gerçekleşecek artış da eklenerek ÖTV tutarları güncellenecekti. Ancak aldığımız kararla 5 aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yaptık. Bu düzenlemenin amacı, vatandaşlarımızın alım gücünü korumak ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bu çerçevede yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçmiş oluyoruz."