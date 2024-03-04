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Devlet işi olmayana 1.880 TL maaş bağlıyor! Bu şartı taşıyanlar her ay başı alacak

İş bulma sorununa çözüm arayanlar için istihdam destekleri hayata geçirildi. Bu destekler, iş arayanlar için önemli avantajlar sunuyor.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 14:55
Devlet işi olmayana 1.880 TL maaş bağlıyor! Bu şartı taşıyanlar her ay başı alacak

İşsizlere yönelik meslek eğitimleri ve işsizlik ödeneği gibi farklı destekler sunuluyor. İşsizler, 10 aya kadar ödenekten faydalanabilecekler. Çalıştıkları süreye göre belirlenen ödenek miktarları, işsizlerin maddi açıdan rahat etmelerine yardımcı olacak seviyede tutulması hedefleniyor.

işçi istihdamı

DESTEKTEN YARARLANMAK İÇİN O ŞART ARANIYOR

İŞKUR’a kayıt olanlar işbaşı eğitim programlarına dahil olabilecekler. Bu programlar, iş arayanların sektörel yetkinliklerini artırma ve iş tecrübesi edinme fırsatı verecek. 

Bütün bu desteklerin yanı sıra iş arayanlara sağlanacak 1.880 TL’lik cep harçlığı ile iş arama süreçlerini kolaylaştıracak ve iş bulma hevesini yükseltmesi amaçlanıyor.

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