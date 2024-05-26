Devletten bu maaşı alana 5000 TL ikramiye! Bayram piyangosu onlara da vuracak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ölüm aylığı alan vatandaşlara yönelik önemli bir destek açıkladı. Yaklaşık 3,3 milyon hak sahibini kapsayan düzenlemeyle, dul ve yetimler kamu bankalarından 5 bin TL promosyon alma fırsatı yakalıyor.

SGK'nın duyurusuna göre, ölüm aylığı alan vatandaşların bankalara başvurması halinde 5 bin TL promosyon alabileceği belirtiliyor. Bu promosyonlar, emekli promosyonlarından ayrı olarak ele alınıyor ve dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerini desteklemeyi amaçlıyor.

Ancak, yeni düzenlemeyle birlikte daha yüksek gelir grubundaki vatandaşlar için önceki promosyon tutarlarına kıyasla bir azalma söz konusu. Daha önce 12 bin TL'ye kadar promosyon alabilen bu kesim, artık 5 bin TL'lik sabit bir promosyonla yetinmek zorunda kalacak.





SGK'nın açıklamasına göre, bankalar kendi iç politikalarına bağlı olarak promosyon miktarlarını artırabilecekleri gibi, emekli maaş promosyonlarına ilişkin bankalarla yapılan görüşmelerin sonuçları da ilerleyen zamanlarda kamuoyuyla paylaşılacak.

Bu gelişme, özellikle düşük gelir grubundaki dul ve yetimler için önemli bir finansal destek sağlarken, yüksek gelir grubundaki vatandaşlar için bazı değişikliklere neden olabilir. SGK'nın aldığı bu karar, toplumun farklı kesimlerine yönelik adil bir yaklaşımı yansıtıyor ve maddi açıdan zorluk yaşayan vatandaşlara destek olmayı hedefliyor.