DHMİ: İstanbul ve Antalya Havalimanları 7 Ayda Her 3 Yolcudan 2'sini Ağırladı

MERTKAN ORUÇ - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'deki havalimanlarında yılın 7 ayında 134 milyon 949 bin 751 yolcu geliş gidiş yaptı. Ocak-temmuz döneminde yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 arttı.

Günlük yolcu ve uçak trafiği rekorlarını sürekli geliştiren İstanbul Havalimanı, ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin en yoğun yolcu trafiğine sahip ulaşım merkezi oldu.

İstanbul Havalimanı, ocak-temmuz döneminde 9.953.816 iç hat ve 37.000.813 dış hat yolcusuna ev sahipliği yaptı. Böylece İstanbul Havalimanı'na gelen giden yolcu sayısı 46.954.629'a ulaştı.

İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı aynı dönemde 11.694.644 iç hat ve 14.809.299 dış hat yolcusunu ağırladı. Bu havalimanındaki yolcu trafiği toplam 26.503.943 olarak kayıtlara geçti.

Antalya Havalimanı, turizm ağırlıklı dış hat trafiğiyle öne çıktı. Ocak-temmuz döneminde Antalya Havalimanı'ndan 3.828.149 iç hat yolcusu geliş gidiş yaptı. Toplam yolcu trafiğinin 20.179.155 olduğu bu havalimanında dış hat yolcu sayısı 16.351.006 olarak kaydedildi.

İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanlarındaki 7 aylık yolcu sayısı toplam 93.637.727 olarak hesaplandı. Buna göre, söz konusu havalimanları Türkiye'ye gelen ve gidiş yapan her üç yolcudan ikisini ağırladı.

Ocak-Temmuz Dönemi Havalimanı Verileri

İstanbul Havalimanı: İç hat 9.953.816, Dış hat 37.000.813, Toplam 46.954.629

İstanbul Sabiha Gökçen: İç hat 11.694.644, Dış hat 14.809.299, Toplam 26.503.943

Antalya Havalimanı: İç hat 3.828.149, Dış hat 16.351.006, Toplam 20.179.155

TOPLAM: İç hat 25.476.609, Dış hat 68.161.118, Toplam 93.637.727