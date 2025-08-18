DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,78 0,34%
ALTIN
4.402,09 -0,43%
BITCOIN
4.706.664,92 2,2%

DHMİ: İstanbul ve Antalya Havalimanları 7 Ayda Her 3 Yolcudan 2'sini Ağırladı

DHMİ verilerine göre ocak-temmuzda Türkiye'de 134.949.751 yolcu; İstanbul, Sabiha Gökçen ve Antalya toplam 93.637.727 ile ülke trafiğinin iki üçünü karşıladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:02
DHMİ: İstanbul ve Antalya Havalimanları 7 Ayda Her 3 Yolcudan 2'sini Ağırladı

DHMİ: İstanbul ve Antalya Havalimanları 7 Ayda Her 3 Yolcudan 2'sini Ağırladı

MERTKAN ORUÇ - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'deki havalimanlarında yılın 7 ayında 134 milyon 949 bin 751 yolcu geliş gidiş yaptı. Ocak-temmuz döneminde yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 arttı.

Günlük yolcu ve uçak trafiği rekorlarını sürekli geliştiren İstanbul Havalimanı, ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin en yoğun yolcu trafiğine sahip ulaşım merkezi oldu.

İstanbul Havalimanı, ocak-temmuz döneminde 9.953.816 iç hat ve 37.000.813 dış hat yolcusuna ev sahipliği yaptı. Böylece İstanbul Havalimanı'na gelen giden yolcu sayısı 46.954.629'a ulaştı.

İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı aynı dönemde 11.694.644 iç hat ve 14.809.299 dış hat yolcusunu ağırladı. Bu havalimanındaki yolcu trafiği toplam 26.503.943 olarak kayıtlara geçti.

Antalya Havalimanı, turizm ağırlıklı dış hat trafiğiyle öne çıktı. Ocak-temmuz döneminde Antalya Havalimanı'ndan 3.828.149 iç hat yolcusu geliş gidiş yaptı. Toplam yolcu trafiğinin 20.179.155 olduğu bu havalimanında dış hat yolcu sayısı 16.351.006 olarak kaydedildi.

İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanlarındaki 7 aylık yolcu sayısı toplam 93.637.727 olarak hesaplandı. Buna göre, söz konusu havalimanları Türkiye'ye gelen ve gidiş yapan her üç yolcudan ikisini ağırladı.

Ocak-Temmuz Dönemi Havalimanı Verileri

İstanbul Havalimanı: İç hat 9.953.816, Dış hat 37.000.813, Toplam 46.954.629

İstanbul Sabiha Gökçen: İç hat 11.694.644, Dış hat 14.809.299, Toplam 26.503.943

Antalya Havalimanı: İç hat 3.828.149, Dış hat 16.351.006, Toplam 20.179.155

TOPLAM: İç hat 25.476.609, Dış hat 68.161.118, Toplam 93.637.727

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enerji Yatırımı Yapacaklara Uzman Firmalarla Çalışma Tavsiyesi
2
Halkbank'tan Bodrum iddialarına yalanlama: Genel Müdür iddiası gerçeğe aykırı
3
Türk Yapımı Sıcak Hava Balonlarına 11 Ülkeden Talep: 42 Balon İhraç Edildi
4
DHMİ: İstanbul ve Antalya Havalimanları 7 Ayda Her 3 Yolcudan 2'sini Ağırladı
5
Osmaniye'de mısır hasadı başladı: Rekolte 463 bin ton bekleniyor
6
Avrupa Borsaları Zelenskiy–Trump Görüşmesi Öncesi Düşüşte (İngiltere Hariç)

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar