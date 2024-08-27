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Dinopark 2023 Hedefi: 60 Bin Ziyaretçi

Antalya'daki Dinopark, bu yıl 60 bin ziyaretçi hedefliyor. Parkta eğlenceli ve eğitici aktiviteler yer alıyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:42
Dinopark 2023 Hedefi: 60 Bin Ziyaretçi

Dinopark'ta 2023 Hedefi: 60 Bin Ziyaretçi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Dinopark, dinozor temasıyla inşa edilmiş ve 2012 yılından bu yana 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamıştır. Bu yıl hedef olarak 60 bin ziyaretçi belirlenmiştir. Park, misafirlerine tarihi dinozorlar hakkında bilgi vermenin yanı sıra eğlenceli aktiviteler sunmaktadır.

35 Farklı Dinozor Maketi

Park içerisinde, T-Rex ve Apatosaurus gibi korku filmlerine ilham vermiş 35 hareketli ve sesli dinozor maketi ile karşılaşmak mümkündür. Ziyaretçiler, Dinosera bölgesinde oyun oynarken fosil kazı alanında da bilgi edinebilirler.

Yetişkinler İçin Eğlence Seçenekleri

Dinopark, çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekmekte. Parkta yer alan Deepfear adlı korku parkı, değil çocuklar için, yetişkinler için de eğlenceli zaman geçirme imkanı sunmaktadır.

Gündüz Bakımevi Hizmeti

Dinopark işletmecisi Mustafa Erkan, parkın güncellenmeye devam ettiğini ve çocuklar için eğitici bir yatırım yapmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, bu yıl park bünyesinde gündüz bakım evi hizmetinin verilmesi için altyapı çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Dinopark, açıldığı günden beri ağırlıklı olarak Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden gelen misafirleri çekmektedir. Ayrıca, Alman, İngiliz, İranlı ve son yıllarda Arap ziyaretçilerin ilgisi de artmıştır.

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan...

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Dinopark, bu yıl 60 bin misafiri hedefliyor. Parkın işletmecilerinden Mustafa Erkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan...

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Dinopark, bu yıl 60 bin misafiri hedefliyor. Parkın işletmecilerinden Mustafa Erkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan...

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Dinopark, bu yıl 60 bin misafiri hedefliyor. Parkın işletmecilerinden Mustafa Erkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan...

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Dinopark, bu yıl 60 bin misafiri hedefliyor. Parkın işletmecilerinden Mustafa Erkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan...

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Dinopark, bu yıl 60 bin misafiri hedefliyor. Parkın işletmecilerinden Mustafa Erkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan...

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Dinopark, bu yıl 60 bin misafiri hedefliyor. Parkın işletmecilerinden Mustafa Erkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan...

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Dinopark, bu yıl 60 bin misafiri hedefliyor. Parkın işletmecilerinden Mustafa Erkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan...

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Dinopark, bu yıl 60 bin misafiri hedefliyor. Parkın işletmecilerinden Mustafa Erkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan...

Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Dinopark, bu yıl 60 bin misafiri hedefliyor. Parkın işletmecilerinden Mustafa Erkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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