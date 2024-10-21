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DNB, Carnegie'yi 1,14 Milyar Dolara Satın Alıyor

Norveç'in DNB bankası, İsveçli Carnegie'yi 1,14 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 09:34
DNB, Carnegie'yi 1,14 Milyar Dolara Satın Alıyor

DNB ve Carnegie Arasındaki Anlaşma

Norveç'in en büyük finans kuruluşu olan DNB, İsveç'teki yatırım bankası ve varlık yöneticisi Carnegie ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre DNB, Carnegie'yi 12 milyar İsveç kronuna (yaklaşık 1,14 milyar dolar) satın alacak.

Satın Alma Detayları

DNB, yapılan resmi açıklamada Carnegie'nin, özel sermaye şirketi Altor ve azınlık hissedarlarından alınacağını duyurdu. İşlemin tamamı nakit olarak gerçekleştirilecek ve gerekli izinlerin alınmasının ardından, işlemin 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Carnegie'nin Finansal Durumu

Carnegie, yaklaşık 850 kişiyi istihdam eden bir kurum olup, 30 Eylül itibarıyla yönetimi altında 436 milyar İsveç kronu (41,4 milyar dolar) değerinde varlığa sahiptir.

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