DOĞAKA Kahramanmaraş’ta Yeşil Dönüşüm İncelemesi: 3 Firmaya Teknik Destek

DOĞAKA ve TÜBİTAK MAM, 7-9 Ocak 2026 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta 2025 Yılı Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında 3 firmada saha incelemesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:42
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), bölgesel kalkınmayı destekleme amacıyla yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. 2025 Yılı Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında Kahramanmaraş’ta yapılan saha incelemeleri, sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda önemli veriler sağladı.

Saha ziyaretleri ve teknik değerlendirme

DOĞAKA ekibi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) uzman ekibi, 7 Ocak ve 9 Ocak 2026 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta program kapsamında destek almaya hak kazanan ve değerlendirme aşamasında olan firmalara yönelik saha ziyaretleri ve teknik incelemeler gerçekleştirdi. Bu çerçevede 3 günde 3 firma yerinde incelendi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde firmaların mevcut üretim süreçleri detaylı şekilde gözlemlendi ve yeşil dönüşüme katkı sağlayacak veri toplama çalışmaları yapıldı. TÜBİTAK MAM uzmanları, üretim altyapılarına ilişkin ayrıntılı bilgiler alarak, uygulanabilecek iyileştirme alanlarına dair ön tespitlerde bulundu.

Beklenen sonuçlar ve bölgesel katkı

DOĞAKA tarafından yürütülen program kapsamında elde edilecek analiz ve değerlendirme raporlarının, firmalara yeşil dönüşüm yol haritası sunması hedefleniyor. Ayrıca bu çalışmaların TR63 Bölgesi genelinde sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

DOĞAKA, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illerinde bölgesel kalkınmayı desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürecek olup, saha incelemeleri programın teknik destek hedefleriyle paralel olarak devam edecek.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları