Fethiye-Ölüdeniz Güzergahı Yenileniyor: 328 Milyon TL’lik Kapsamlı Dönüşüm

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 328 milyon TL yatırımla Fethiye-Ölüdeniz yolunda yol, altyapı ve çevre düzenlemesini sürdürüyor; 1., 3. ve 4. etaplar tamamlandı, 2. etap sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:37
Fethiye-Ölüdeniz Güzergahı Yenileniyor: 328 Milyon TL’lik Kapsamlı Dönüşüm

Fethiye-Ölüdeniz Güzergahı Yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye-Ölüdeniz bölgesinde başlattığı yol, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları, 328 milyon TL tutarındaki yatırım ile bölgeyi baştan sona dönüştürüyor. Proje kapsamında etap etap ilerleyen çalışmalarda asfalt, içme suyu, yağmursuyu hatları ve oto korkuluk gibi altyapı işleri öncelikli olarak tamamlanıyor.

Genel proje ve ana veriler

Proje genelinde gerçekleştirilen temel çalışmalar arasında 11 bin metre sıcak asfalt serimi, 4 bin 200 metre içme suyu hattı, 7 bin metre yağmursuyu hattı ve 4 bin 500 metre çelik oto korkuluk yapımı yer alıyor. Çalışmalar etaplar halinde yürütülerek bölgenin trafik ve yaşam kalitesi yükseltiliyor.

Etap bazlı ilerleme

2. Etap (Ovacık-Şehir içi) kapsamında; 7 bin metre yağmur suyu hattı, kaldırım düzenlemeleri, 3 bin 500 metre sıcak asfalt serimi, istinat duvarı yapımı, dönel kavşak düzenlemeleri ve 500 metre oto korkuluk yapımı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

1. Etap (Patlangıç-Ovacık) çalışmaları tamamlandı. Bu etapta 2 bin 500 metre PMT serimi, bitümlü temel ve binder serimleri, 2 bin 100 metre oto korkuluk ve 300 metre bordür imalatı gerçekleştirildi. Etap sonunda ortalama yol genişliği 15 metre oldu.

3. Etap (Hisarönü-Ölüdeniz) çalışmalarında 2 bin 650 metre BSK ve PMT serimi, 1 bin 173 metre otokorkuluk, 2 bin 200 metre içme suyu hattı, 2 bin 730 metre bordür, 1 bin 865 metrekare parke ve 2 bin 550 metre hendek beton kaplama işleri tamamlandı. 1. ve 3. etaplarda ayrıca 3 bin metre motorcu dostu bariyer yapıldı.

4. Etap (Ölüdeniz-Kayaköy) hattında ise 2 bin metrelik 200’lük duktil içme suyu hattı imalatı, 2 bin 500 metre sıcak asfalt çalışması, kaldırım ve yağmursuyu hattı işleri tamamlandı. Etapta 1 bin metre otokorkuluk ve hendek betonu çalışmaları devam ediyor.

Belediye hedefleri ve kapsamlı yatırım planı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin önceliğinin güvenli, konforlu ve sürdürülebilir ulaşım altyapıları oluşturmak olduğunu, Fethiye-Ölüdeniz yolunu kentin turizm ve günlük yaşam açısından en yoğun güzergahlarından biri olduğu için bölgenin yaşam kalitesini yükselten bütüncül bir dönüşüm projesi olarak ele aldıklarını açıkladı.

Başkan Aras, Muğla genelindeki yol yatırımlarına da değinerek, 2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL tutarındaki yatırımla 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ve 440 bin metre yol bakım-onarım çalışmasının tamamlandığını, 2026 yılında ise 4 milyar 150 milyon TL bütçe ile 521 bin metrenin üzerinde yol çalışmasını hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, FETHİYE-ÖLÜDENİZ YOLUNDA 328 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA YÜRÜTTÜĞÜ YOL VE...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, FETHİYE-ÖLÜDENİZ YOLUNDA 328 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA YÜRÜTTÜĞÜ YOL VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 2. ETAP OVACIK-ŞEHİR İÇİ GÜZERGÂHINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, FETHİYE-ÖLÜDENİZ YOLUNDA 328 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA YÜRÜTTÜĞÜ YOL VE...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fethiye-Ölüdeniz Güzergahı Yenileniyor: 328 Milyon TL’lik Kapsamlı Dönüşüm
2
MoneyPay Araştırması: Yan Haklar Kuşaklar Arasında Güveni Pekiştiriyor
3
Samsun 2025: En Çok Şikayet Ayakkabı Sektöründen
4
İbrikdar Türbesi'ne 1 Milyon TL'lik Fizibilite ve Teknik Proje Desteği
5
Kuşadası'nda Ağaç Atıkları İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Oluyor
6
Sektör Öğrenci İş Birliği Kulübü ETSO'yu Ziyaret Etti — Saim Özakalın'dan Genç Girişimci Desteği
7
İnşaat Maliyetleri yüzde 23,93 Arttı: Metin Şişman Uyardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları