Fethiye-Ölüdeniz Güzergahı Yenileniyor: 328 Milyon TL’lik Kapsamlı Dönüşüm

Fethiye-Ölüdeniz Güzergahı Yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye-Ölüdeniz bölgesinde başlattığı yol, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları, 328 milyon TL tutarındaki yatırım ile bölgeyi baştan sona dönüştürüyor. Proje kapsamında etap etap ilerleyen çalışmalarda asfalt, içme suyu, yağmursuyu hatları ve oto korkuluk gibi altyapı işleri öncelikli olarak tamamlanıyor.

Genel proje ve ana veriler

Proje genelinde gerçekleştirilen temel çalışmalar arasında 11 bin metre sıcak asfalt serimi, 4 bin 200 metre içme suyu hattı, 7 bin metre yağmursuyu hattı ve 4 bin 500 metre çelik oto korkuluk yapımı yer alıyor. Çalışmalar etaplar halinde yürütülerek bölgenin trafik ve yaşam kalitesi yükseltiliyor.

Etap bazlı ilerleme

2. Etap (Ovacık-Şehir içi) kapsamında; 7 bin metre yağmur suyu hattı, kaldırım düzenlemeleri, 3 bin 500 metre sıcak asfalt serimi, istinat duvarı yapımı, dönel kavşak düzenlemeleri ve 500 metre oto korkuluk yapımı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

1. Etap (Patlangıç-Ovacık) çalışmaları tamamlandı. Bu etapta 2 bin 500 metre PMT serimi, bitümlü temel ve binder serimleri, 2 bin 100 metre oto korkuluk ve 300 metre bordür imalatı gerçekleştirildi. Etap sonunda ortalama yol genişliği 15 metre oldu.

3. Etap (Hisarönü-Ölüdeniz) çalışmalarında 2 bin 650 metre BSK ve PMT serimi, 1 bin 173 metre otokorkuluk, 2 bin 200 metre içme suyu hattı, 2 bin 730 metre bordür, 1 bin 865 metrekare parke ve 2 bin 550 metre hendek beton kaplama işleri tamamlandı. 1. ve 3. etaplarda ayrıca 3 bin metre motorcu dostu bariyer yapıldı.

4. Etap (Ölüdeniz-Kayaköy) hattında ise 2 bin metrelik 200’lük duktil içme suyu hattı imalatı, 2 bin 500 metre sıcak asfalt çalışması, kaldırım ve yağmursuyu hattı işleri tamamlandı. Etapta 1 bin metre otokorkuluk ve hendek betonu çalışmaları devam ediyor.

Belediye hedefleri ve kapsamlı yatırım planı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin önceliğinin güvenli, konforlu ve sürdürülebilir ulaşım altyapıları oluşturmak olduğunu, Fethiye-Ölüdeniz yolunu kentin turizm ve günlük yaşam açısından en yoğun güzergahlarından biri olduğu için bölgenin yaşam kalitesini yükselten bütüncül bir dönüşüm projesi olarak ele aldıklarını açıkladı.

Başkan Aras, Muğla genelindeki yol yatırımlarına da değinerek, 2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL tutarındaki yatırımla 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ve 440 bin metre yol bakım-onarım çalışmasının tamamlandığını, 2026 yılında ise 4 milyar 150 milyon TL bütçe ile 521 bin metrenin üzerinde yol çalışmasını hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

