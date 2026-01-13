Vigo'dan 2026 kurye zammı: Ortalama yüzde 30 artış

Vigo, 2026'de kurye iş ortaklarına ortalama yüzde 30 zam ve Shell anlaşmalı yakıt indirimi ile yeni yan hak paketini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:04
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:04
Vigo kurye iş ortakları için yeni zam ve yan hak paketini açıkladı

Hızlı teslimat sektörünün önemli oyuncularından Vigo, 2026 yılına ilişkin kurye iş ortaklarına yönelik ücret ve yan hak düzenlemelerini duyurdu. Yapılan açıklama, kuryelerin gelir ve çalışma koşullarında dikkat çekici değişiklikler içeriyor.

Ücret artışı

Şirket, bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte kurye ücretlerinde ortalama yüzde 30 artış sağlandığını bildirdi. Bu düzenleme, kuryelerin temel gelirlerini doğrudan etkileyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Yakıt indirimi

Vigo, kuryelerin en önemli gider kalemlerinden biri olan yakıt maliyetlerine yönelik çözüm geliştirdi. Firma, Shell ile yapılan anlaşmayı yeniden devreye alarak, Taşıt Tanıma Sistemi üzerinden yapılan alımlarda kuryelere yüzde 5 indirim imkânı sağlayacak.

Sektör temsilcileri, yakıt desteğinin toplam kazanca katkısıyla kuryelerin reel gelir artışının yüzde 31 seviyelerine ulaştığını belirtiyor.

Uzun mesafe ve görev bazlı ödüller

Yeni tarife modelinde standart paket ücretlerinin yanı sıra mesafe bazlı kazançlar da yeniden düzenlendi. Özellikle uzun mesafe teslimatlarını teşvik etmek amacıyla 6 kilometre üzerindeki teslimatlarda ekstra ücret uygulaması getirildi. Ayrıca modelde, görev bazlı ödüller ve operasyonel imkânlar içeren yeni bir yan hak paketi bulunuyor.

Türkiye genelinde e-ticaret hacminin büyümesiyle birlikte lojistik ve hızlı teslimat sektöründe kurye gelirlerine yönelik bu tür düzenlemeler, sektörün öncelikli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

