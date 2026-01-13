Işıkhan: Mecliste nöbet değil, CHP'li belediyeler SGK borçlarını ödesin

Işıkhan: Mecliste nöbet tutacağınıza SGK borçlarınızı ödeyin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'li milletvekillerinin TBMM'de gerçekleştirdiği en düşük emekli aylığı nöbetine ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Işıkhan, SGK ve Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen EDU-CARE II projesinin kapanış konferansında yaptığı konuşmada, muhalefetin gösteri siyasetiyle emekli ve işçiler adına söylem ürettiğini belirtti.

Konuşmasında, "Siz Mecliste nöbet tutacağınıza önce emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun" ifadelerini kullanan Işıkhan, SGK'ya en fazla borcun CHP'li belediyelerde olduğunu öne sürdü.

CHP'ye yönelik eleştiriler

Işıkhan, muhalefeti "tamamen şov ve popülizm organizasyonu" ile suçlayarak, emekçi ve emekli söylemlerinin bu belediyelerde uygulamaya yansımadığını savundu. Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün emeklilere, emekli maaşı ödeyen SGK'ya, en fazla borcu olan kurumlar... CHP'li belediyelerdir. Meclis'te nöbet tutacağınıza önce emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin. Meclis'te nöbet tutacağınıza, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun."

Işıkhan, muhalefetin yerel seçim vaatlerinin takipçisi olmalarını, verdikleri vaatlerin hesabını halka vermelerini ve yolsuzluklarla ilgili sorumluluk üstlenmelerini istedi.

Emeklilere ve refaha dair vurgular

Bakan Işıkhan, güçlü bir Türkiye'de refah artışının icraatla sağlanabileceğini belirterek, AK Parti'nin emeklileri siyasi malzeme yapmadığını ve emeklilerin refahını artırmaya devam edeceklerini söyledi: "Dün nasıl emeklilerimizin yanında olduysak, bugün de yarın da aynı duruşla onların refahını artırmaya devam edeceğiz."

EDU-CARE II: Kadın istihdamı ve kayıtlı çalışma

Programın düzenlendiği kapanış konferansında Işıkhan, toplumların gücünün beşeri sermayeyi ne kadar etkin kullandıklarıyla doğru orantılı olduğunu vurguladı ve kadın istihdamının kalkınmadaki rolüne dikkat çekti. Işıkhan, projenin adıyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi paylaştı:

"EDU-CARE sadece bir mali destek paketi değil, aynı zamanda çalışan anneleri rahatlatan bir istihdam stratejisidir. Bu sayede temel bakım hizmetlerinden yararlanmayı bir lüks olmaktan çıkarıp, çalışma hayatının olağan bir parçası haline getirmeyi hedefledik."

Işıkhan, projenin annelere yönelik finansal destek ve çocuk bakım hizmetlerini kayıt dışılıktan çıkarma hedefleriyle, bu mesleği sosyal güvencesi ve standardı olan bir meslek statüsüne kavuşturmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, projede "ceza" değil "ödül ve destek" mekanizmasının etkili olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Projeden elde edilen kazanımlar ve geleceğe dönük politika

Bakan, EDU-CARE'den elde edilen kazanımların 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu ele alındığını, çocuk, yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinin daha yaygın, ekonomik ve erişilebilir hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Ayrıca kadın, engelli ve genç istihdamına yönelik teşvik mekanizmalarının sadeleştirilip güçlendirileceğini belirtti.

Kapanış ve katılımcılar

Konuşmanın ardından plaket takdimi gerçekleştirildi. Programa Bakan Vedat Işıkhan ile birlikte AB Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vılcınskas, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Salim Alio Ibro ve SGK Başkanı Raci Kaya da katıldı.

