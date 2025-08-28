DOLAR
Doğal gaz ithalatı Haziran'da %36,9 arttı: Azerbaycan lider

EPDK verilerine göre Türkiye'nin doğal gaz ithalatı Haziran'da yıllık %36,9 artarak 3 milyar 168 milyon m³ oldu; Azerbaycan 1 milyar 19 milyon m³ ile ilk sırada.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 09:32
Doğal gaz ithalatı Haziran'da %36,9 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayımladığı "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin doğal gaz ithalatı Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %36,9 artarak 3 milyar 168 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İthalat kaynakları

Toplam ithalatın 2 milyar 790 milyon metreküpü boru hatları ile, 377 milyon metreküpü LNG tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Haziranda en yüksek boru hattı ile ithalat 1 milyar 19 milyon metreküple Azerbaycan'dan yapıldı. Bunu 970 milyon metreküple Rusya, 697 milyon metreküple İran ve 103 milyon metreküple Türkmenistan izledi.

Aynı dönemde Cezayir'den 277 milyon metreküp ve ABD'den 99 milyon metreküp LNG ithalatı gerçekleştirildi.

Tüketim ve stok durumu

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %0,6 azalarak 2 milyar 705 milyon metreküp oldu. Konutlarda tüketim, Haziran 2024'e göre %8,5 artışla 516 milyon metreküp olarak kaydedildi. Sanayi sektöründe tüketim %8,3 artışla 987 milyon metreküp düzeyine yükseldi; elektrik santrallerindeki tüketim ise %16,3 azalarak 674 milyon metreküpe geriledi.

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %9,3 artışla 3 milyar 766 milyon metreküp olarak bildirildi. Stokların yaklaşık 3 milyar 486 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 279 milyon metreküpü LNG terminallerinde yer alıyor.

