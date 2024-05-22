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Doğalgaz, elektrik, su faturası ödeyene 750 para iadesi verilecek!

QNB Finansbank'ın hazırladığı ve otomatik fatura ödenmesi talimatı veren müşteriler için başlatılan kampanya kapsamında 31 Mayıs'tan önce katılmaları halinde 750 TL'lik iade imkanı sunuluyor.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 11:42
Doğalgaz, elektrik, su faturası ödeyene 750 para iadesi verilecek!

QNB Finansbank, otomatik fatura ödenmesi talimatına yönelik özel bir kampanya duyurdu. Talep başına 250 TL olmak kaydıyla toplamda 750 TL kazanabilirsiniz.

QNB Finansbank'tan alınan bilgiye göre, QNB Finansbank'ın banka müşterisi olarak QNB Finansbank vadesiz hesabınızdan ya da CardFinans bankası ve QNB First logolu kredi kartlarıyla her yeni otomatik fatura ödenmesi talimatına 250 TL olmak kaydıyla toplamda 750 TL'ye kadar ParaPuan toplama fırsatı sunuluyor.

Promosyondan 1 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihlerinin ​​arasında QNB Mobil'in uzaktan müşterisi olmak için başvuran ve bu süreçte görüntülü görüşme ile banka müşterisi olan herkes yararlanabilir.

Kampanyanın 1 Mayıs - 31 Mayıs tarihlerinin ​​arasında CardFinans ile QNB First logolu kredi kartlarıyla QNB Finansbank vadesiz hesaplarından verilecek olan yeni otomatik fatura ödenmesi talimatlarında geçerlidir.

Doğalgaz, elektrik, su faturası ödeyene 750 para iadesi verilecek!

Promosyon döneminde  iptal edilmiş olan tekrar atanan siparişlerde avantajlardan faydalanmaya uygun değildir.

Bu promosyonun sadece CardFinans ile QNB First logosuna kredi kartlarıyla ve QNB Finansbank'ın vadesiz hesaplarından verilen talimatlarda geçerli olacağı bildirilmiştir.

Kazanılan ParaPuan'lar 25 gün süreyle geçerlidir. Bu sürenin sonunda kullanılmayan ParaPuanlarınız geri alınacaktır.

Kazanılan ParaPuan'lar QNB Finansbank üye firmalarında ve QNB Finansbank POS'larında kullanılabilir. Otomatik fatura ödeme talimatı QNB Finansbank şubesinden, çağrı merkezinden, QNB Mobil'den veya bireysel internet bankacılığından verilebilir.

Her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir ve toplamda ise 750 TL'ye kadar ParaPuan toplayabilir. ParaPuan kampanyasına eklenen faturalar diğer kampanyalara katılamaz.

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