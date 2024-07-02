Dolar kurunda böylesi ilk kez oluyor! Dolar borçlularını kahreden haber geldi

Türkiye ekonomisi açısından önemli bir gelişme olarak Türkiye gri listeden çıkarıldı. Gri listeden çıkarılma haberi piyasayı şok etti. Dolar kuru beklenmedik şekilde düştü.

Gün başında 32,96 TL seviyesinde olan dolar, bu kararın ardından 32,70 TL'ye geriledi. Bu hafta işlemlerinde dolar kuru yüzde 0,05 düşüşle 32,81 liraya, euro ise yüzde 0,02 artış ile birlikte 35,12 liraya çıktı.

DOLARA TL DARBESİ





Geçtiğimiz gün bir açıklama yapan Moody's Sektör Uygulama Lideri Mohammed Daoud, konuşmasında Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün gri listesinden çıkarılmasını değerlendirdi. Daoud, "Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını artırabilir, yabancı yatırımı çekebilir ve Avrupa ve ABD'deki ABD kurumlarıyla bağları güçlendirebilir." dedi.

Türkiye'ye sıcak para girişinin artacağını ve Türk lirası varlıklara olan ilginin artacağını söyleyen uzmanlar ise, merkez bankasının dolar üzerindeki baskısını sürdürmesinin doların zayıflamasına yol açacağını vurguladılar.