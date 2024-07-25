Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

Dünyaca ünlü bankanın dolar, Türkiye büyüme oranı ve enflasyon beklentileri yeniden güncellendi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 22:28
Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

HSBC tarafından yayınlanan bir raporda, sıkı para ve maliye politikasının enflasyonda daha hızlı bir düşüşe ve ödemeler dengesi açığında daha hızlı bir toparlanmaya yol açabileceği belirtildi. Fakat, HSBC, politika yapıcıların hâlâ ekonomiyi rahatlatmak için daha yumuşak makroekonomik ayarlamaları tercih ettiğine inandığını ifade etti. HSBC'nin 2025 yılına ait büyüme tahmini değişmeyerek %3,6 seviyesinde kaldığı görüldü.

TÜFE tahmini revize edildi!

Raporda, Haziran ayı TÜFE'sinin, manşet ve çekirdek enflasyona ilişkin temel aylık fiyat artış oranındaki (mevsimsellikten arındırılmış, 3mma) yavaşlamadan dolayı beklenenden düşük olduğu belirtildi. Bu çerçevede HSBC, 2024 ve 2025 yıl sonu TÜFE tahminlerini sırasıyla %48,0 ve %29,0'dan %44,6 ve %27,7'ye revize etti.

HSBC, para politikası ile ilgili temel senaryonun faiz oranlarını yıl boyunca değiştirmemek olduğunu kaydetti. Hazırlanan raporda, "Reel politika faiz oranlarının Kasım ayı itibariyle önemli ölçüde olumluya dönmesini beklerken, dördüncü çeyrekte başlayacak olan indirimlerinin şimdilik biraz erken olabileceği düşüncesini benimsiyoruz. denildi. Yüksek enflasyon beklentileri ve kötüleşen fiyat eğilimlerinin enflasyon görünümüyle ilgili yukarı yönlü risklerin ana kaynağı olmaya devam ettiği de raporda vurgulandı.

Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

"USD/TL 36. seviyeye ulaştı"

HSBC, hükümetin altın ithalatına ilişkin kısıtlama kararının etkili olduğunu, bu yılın ilk beş ayı içerisinde altın ithalatının yıllık %54 oranında azaldığını hatırlattı. Çekirdek ithalatı durumunun da şimdiye kadar daha dirençli olmasına rağmen, 2024-25 cari açık görünümünün bir miktar aşağı yönlü revize edildiği belirtildi.

HSBC, raporunda, Türk lirasındaki düşük enflasyonun reel faizlerle desteklendiğini belirterek, "Türk lirası (TL) hakkında olumlu konuşuluyor. Şu ana kadar nominal faiz oranlarındaki artışların reel faiz oranlarının artmasına ve dolarizasyon sürecinin desteklenmesine önemli ölçüde katkıda bulunması gerekti. Reel faiz oranları ekonomiyi desteklemeye devam edecek. Faiz oranlarındaki olumlu hareketin nedeni enflasyondaki düşüş olabilir. 2024 yılı sonunda reel faizlerin ciddi oranda pozitifleşebileceğini ve TL'nin daha da cazip hale gelebileceğini düşünüyoruz. Yıl sonunda USD/TL'nin 36,0 olmasını bekliyoruz" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Fiyatlara yüzde 400 zam! Artık kimse elini bile süremeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Kayseri, Çankırı, Sivas ve 2 ile uyarı yağdı! Şimdiden hazırlığa başlayın!

Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

Altın sahiplerine şok uyarı! Sadece bunun için bozdurun!

Fiyatlara yüzde 400 zam! Artık kimse elini bile süremeyecek!

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor