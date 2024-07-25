Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

HSBC tarafından yayınlanan bir raporda, sıkı para ve maliye politikasının enflasyonda daha hızlı bir düşüşe ve ödemeler dengesi açığında daha hızlı bir toparlanmaya yol açabileceği belirtildi. Fakat, HSBC, politika yapıcıların hâlâ ekonomiyi rahatlatmak için daha yumuşak makroekonomik ayarlamaları tercih ettiğine inandığını ifade etti. HSBC'nin 2025 yılına ait büyüme tahmini değişmeyerek %3,6 seviyesinde kaldığı görüldü.

TÜFE tahmini revize edildi!

Raporda, Haziran ayı TÜFE'sinin, manşet ve çekirdek enflasyona ilişkin temel aylık fiyat artış oranındaki (mevsimsellikten arındırılmış, 3mma) yavaşlamadan dolayı beklenenden düşük olduğu belirtildi. Bu çerçevede HSBC, 2024 ve 2025 yıl sonu TÜFE tahminlerini sırasıyla %48,0 ve %29,0'dan %44,6 ve %27,7'ye revize etti.

HSBC, para politikası ile ilgili temel senaryonun faiz oranlarını yıl boyunca değiştirmemek olduğunu kaydetti. Hazırlanan raporda, "Reel politika faiz oranlarının Kasım ayı itibariyle önemli ölçüde olumluya dönmesini beklerken, dördüncü çeyrekte başlayacak olan indirimlerinin şimdilik biraz erken olabileceği düşüncesini benimsiyoruz. denildi. Yüksek enflasyon beklentileri ve kötüleşen fiyat eğilimlerinin enflasyon görünümüyle ilgili yukarı yönlü risklerin ana kaynağı olmaya devam ettiği de raporda vurgulandı.





"USD/TL 36. seviyeye ulaştı"

HSBC, hükümetin altın ithalatına ilişkin kısıtlama kararının etkili olduğunu, bu yılın ilk beş ayı içerisinde altın ithalatının yıllık %54 oranında azaldığını hatırlattı. Çekirdek ithalatı durumunun da şimdiye kadar daha dirençli olmasına rağmen, 2024-25 cari açık görünümünün bir miktar aşağı yönlü revize edildiği belirtildi.

HSBC, raporunda, Türk lirasındaki düşük enflasyonun reel faizlerle desteklendiğini belirterek, "Türk lirası (TL) hakkında olumlu konuşuluyor. Şu ana kadar nominal faiz oranlarındaki artışların reel faiz oranlarının artmasına ve dolarizasyon sürecinin desteklenmesine önemli ölçüde katkıda bulunması gerekti. Reel faiz oranları ekonomiyi desteklemeye devam edecek. Faiz oranlarındaki olumlu hareketin nedeni enflasyondaki düşüş olabilir. 2024 yılı sonunda reel faizlerin ciddi oranda pozitifleşebileceğini ve TL'nin daha da cazip hale gelebileceğini düşünüyoruz. Yıl sonunda USD/TL'nin 36,0 olmasını bekliyoruz" dedi.