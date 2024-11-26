DOLAR
34,64 -0,2%
EURO
36,34 -0,05%
ALTIN
2.909,95 0,3%
BITCOIN
3.251.470,54 0,84%

Dolar/TL 34,64 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne 34,6420 seviyesinden başlarken, global ekonomik gelişmeler ve Fed'in politikası dikkatle izleniyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:27
Dolar/TL 34,64 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL Güncel Durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,6420 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün ise, yükseliş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, günü yüzde 0,2 artış ile 34,5710 seviyesinden tamamladı.

Hızla Değişen Piyasa Koşulları

Saat 10.15 itibarıyla, Dolar/TL yüzde 0,2 artışla 34,6420'den işlem görürken, Avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 36,3690'dan, Sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 43,4750'den satılıyor.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 107,1 seviyesinde. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) enflasyonla mücadelesinin yol haritasının belirsizliği ve artan jeopolitik gerilimler etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Bugün, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları piyasaların dikkatle takip ettiği gelişmeler arasında bulunuyor.

Fed ve Ekonomik Veriler

Fed'in gelecekteki adımlarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, ABD'de açıklanacak olan makroekonomik veriler ve 6-7 Kasım tarihlerindeki FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar önemli ipuçları sunacak. Para piyasalarında ise Fed'in Aralık ayında yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı ve yüzde 44 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.

Enflasyon Beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı. Kasım ayında, piyasa katılımcıları için yüzde 27,2, reel sektör için yüzde 47,8, hanehalkı için ise yüzde 64,1 olarak belirlenmiştir.

Teknik Analiz

Analistler, yurt içindeki veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ABD’de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve FOMC toplantı tutanakları üzerinde durulacağını vurguluyor. Dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 106,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsasında Negatif Açılış
2
Gram altının modası geçti! Paran kadar altın alma dönemi başladı: Herkes ona rağbet ediyor
3
Kosova, Türkiye ile Turizm ve Yatırım Alanında İşbirliğini Güçlendiriyor
4
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları: 985 Bin Megavatsaat
5
Altın Fiyatları Güne Yatay Seyirle Başladı: Gram 2.921 Lira
6
Dolar/TL 34,64 Seviyesinden İşlem Görüyor
7
TCMB, Kasım 2024 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı: Gerileme Sürdü

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası