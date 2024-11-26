Dolar/TL 34,64 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL Güncel Durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,6420 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün ise, yükseliş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, günü yüzde 0,2 artış ile 34,5710 seviyesinden tamamladı.

Hızla Değişen Piyasa Koşulları

Saat 10.15 itibarıyla, Dolar/TL yüzde 0,2 artışla 34,6420'den işlem görürken, Avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 36,3690'dan, Sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 43,4750'den satılıyor.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 107,1 seviyesinde. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) enflasyonla mücadelesinin yol haritasının belirsizliği ve artan jeopolitik gerilimler etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Bugün, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları piyasaların dikkatle takip ettiği gelişmeler arasında bulunuyor.

Fed ve Ekonomik Veriler

Fed'in gelecekteki adımlarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, ABD'de açıklanacak olan makroekonomik veriler ve 6-7 Kasım tarihlerindeki FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar önemli ipuçları sunacak. Para piyasalarında ise Fed'in Aralık ayında yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı ve yüzde 44 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.

Enflasyon Beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı. Kasım ayında, piyasa katılımcıları için yüzde 27,2, reel sektör için yüzde 47,8, hanehalkı için ise yüzde 64,1 olarak belirlenmiştir.

Teknik Analiz

Analistler, yurt içindeki veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ABD’de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve FOMC toplantı tutanakları üzerinde durulacağını vurguluyor. Dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 106,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.