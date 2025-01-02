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Dolar/TL 35,35 Seviyesinden İşlem Görmeye Devam Ediyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlayarak 35,3490 seviyesinden işlem görüyor. Küresel belirsizlikler varlık fiyatlarını etkiliyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:32
Dolar/TL 35,35 Seviyesinden İşlem Görmeye Devam Ediyor

Dolar/TL 35,35 Seviyesinden İşlem Görmeye Devam Ediyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 35,3490 seviyesinden işlem görüyor. Salı günü yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 35,3647'den tamamladı.

Bugün saat 10.15 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 35,3490'dan işlem görmekte. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselerek 36,7390'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 44,2850'dan satılmaktadır.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 108,3 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Analistler, 2024 yılında enflasyonla mücadelede önemli bir yol alındığını belirtiyor. Bu yıl gözlerin büyük ekonomilerin izleyeceği makroekonomik politikalara çevrildiği bildirildi. Ayrıca, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceği aktarıldı.

Teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı kaydedildi.

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