Dolar/TL 35,49 Seviyesinde İşlem Görüyor: Piyasalarda Beklentiler Arttı

Dolar/TL'de Son Durum

Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yaparak 35,4940 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden kur, günü kapanışta önceki seviyenin yüzde 0,2 üzerinde 35,4880 değerinde tamamladı.

Piyasalardaki Gelişmeler

Bugün saat 10.00 itibarıyla Dolar/TL, bir önceki kapanışın hemen üzerinde 35,4940 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,3 artış göstererek 36,4120'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 43,3510'dan işlem görmekte.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Dolar endeksi ise yüzde 0,4 azalış göstererek 109,5 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar artabileceği endişeleri, karışık bir seyir oluşturuyor. Özellikle, bugünün odak noktası ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri olarak öne çıkıyor.

Analist Görüşleri

Ayrıca, ABD'deki yeni yönetimin izleyeceği politikalar, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamaları da etkiliyor. Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine yılın ilk yarısından sonra gitmesi bekleniyor. Analistler, bugün ve yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerinin, piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini ve ülke ekonomisi hakkında daha fazla bilgi verebileceğini kaydediyorlar.

Teknik Analiz ve Beklentiler

Dolar endeksinde 109 seviyesinin destek, 110 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığı ifade ediliyor. Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğu, yurt dışında ise ABD'deki ÜFE verilerinin takip edileceği belirtiliyor.