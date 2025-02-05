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Dolar/TL 35,95 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, 35,9490 seviyesinden işlem görürken, piyasalardaki gelişmeler dikkatle izleniyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:25
Dolar/TL 35,95 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL 35,95 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 35,9490 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 35,9330'dan tamamladı.

Saat 10.20 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 35,9490 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 37,3960'tan, sterlin/TL ise önceki kapanışın hemen altında 44,9060'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 107,9 seviyesinde bulunuyor. ABD’nin gümrük vergilerine dair haber akışı fiyatlamalar üzerinde etki göstermeye devam ediyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump kaynaklı belirsizlikler ve önemli merkez bankalarının enflasyonla mücadele ederken aynı zamanda resesyon risklerine karşı temkinli olma yönündeki eğilimleri varlık fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi ile dünyada hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığı ifade ediliyor.

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