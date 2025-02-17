Dolar/TL 36,23 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, haftaya 36,2340 seviyesinden başlarken, ekonomide gümrük vergisi endişeleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:21
Dolar/TL 36,23 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL Haftaya Yatay Seyirle Başladı

Dolar/TL, haftaya 36,2340 seviyesinden işlem görerek yatay bir seyir izlemeye başladı. Cuma günü ise yükseliş eğilimi göstererek günü, önceki kapanışın %0,4 üzerinde 36,2240 seviyesinden tamamladı.

Saat 09.10 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 36,2340 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL %0,1 artışla 38,0340 seviyesinden, sterlin/TL ise yatay seyirle 45,6060 seviyesinden satılmakta.

Döviz Piyasasında Gelişmeler

Dolar endeksi, %0,1 azalarak 106,7 seviyesine geriledi. ABD'nin uyguladığı gümrük vergisi politikaları, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu adımların, ABD'de enflasyonla mücadeleyi zorlaştıracağı ve ülkenin ticaret ortaklarının üretim sıkıntıları ile karşılaşabileceği belirtiliyor.

Aynı zamanda açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürürken, para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl toplamda iki faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin yakından takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyesinin destek, 107 puanın ise direnç olarak öne çıktığını belirtti.

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