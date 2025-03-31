DOLAR
37,93 0,32%
EURO
41,04 0,51%
ALTIN
3.798,1 -0,83%
BITCOIN
3.093.292,19 1,25%

Dolar/TL 37,84 Seviyesinden İşlem Görmeye Devam Ediyor

Dolar/TL, haftaya 37,8490 seviyesinden başlarken, ticaret savaşları ve jeopolitik gerginlikler yatırımcıların odağında.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 10:31
Dolar/TL 37,84 Seviyesinden İşlem Görmeye Devam Ediyor

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlaması ardından 37,8490 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Cuma günü, değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,1 yükselişle 37,9900'dan kapatmıştı.

Bugün saat 10.10 itibarıyla Dolar/TL, yüzde 0,3 düşüşle 37,8490 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 41,0080'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybederek 49,1070'den satılmakta.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalarak 103,86 seviyesinde yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağı açıklaması, artan ticaret savaşı endişeleriyle birlikte varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlemesine sebep oldu.

Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere dair haber akışını takip ediyor. ABD yönetiminin tarife politikasındaki belirsizliklerin etkisiyle varlık fiyatlarında yön arayışı devam etmekte.

Aktarılan bilgilere göre, dünya genelinde süregelen jeopolitik gerginliklere de dikkat çeken Trump, nükleer bir anlaşmaya yanaşmazsa İran'a ek vergiler uygulanacağını ve ateşkes sağlama girişimlerini engellemesi durumunda da Rusya'ya tarifeler getirileceği uyarısında bulundu.

Analistler, Trump'ın gümrük vergileri ve tehditlerinin küresel ticaret savaşı ile enflasyonist endişeleri artırdığını ve bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisini vurguladı. Ayrıca, bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi'nin takip edileceği belirtiliyor. Teknik açıdan bakıldığında, Dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 103,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı
2
10 bin TL emekli maaşı alanlar dikkat! Yeni maaşınız az önce açıklandı
3
Adana OSB'de Sanayide Kullanılabilir 35 Ham Madde Tespit Edildi
4
Avrupa Borsalarında Olumsuz Seyir Devam Ediyor
5
OECD Raporu: Küresel Okyanus Ekonomisinde Büyüme Tehdit Altında
6
Karakaya Barajı'nda Yenilenen Türbin Çarkı ile Verimlilik Artıyor
7
Türkiye Tohum Sektöründe Küresel Bir Güç Oluyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!