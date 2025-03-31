Dolar/TL 37,84 Seviyesinden İşlem Görmeye Devam Ediyor

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlaması ardından 37,8490 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Cuma günü, değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,1 yükselişle 37,9900'dan kapatmıştı.

Bugün saat 10.10 itibarıyla Dolar/TL, yüzde 0,3 düşüşle 37,8490 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 41,0080'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybederek 49,1070'den satılmakta.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalarak 103,86 seviyesinde yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağı açıklaması, artan ticaret savaşı endişeleriyle birlikte varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlemesine sebep oldu.

Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere dair haber akışını takip ediyor. ABD yönetiminin tarife politikasındaki belirsizliklerin etkisiyle varlık fiyatlarında yön arayışı devam etmekte.

Aktarılan bilgilere göre, dünya genelinde süregelen jeopolitik gerginliklere de dikkat çeken Trump, nükleer bir anlaşmaya yanaşmazsa İran'a ek vergiler uygulanacağını ve ateşkes sağlama girişimlerini engellemesi durumunda da Rusya'ya tarifeler getirileceği uyarısında bulundu.

Analistler, Trump'ın gümrük vergileri ve tehditlerinin küresel ticaret savaşı ile enflasyonist endişeleri artırdığını ve bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisini vurguladı. Ayrıca, bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi'nin takip edileceği belirtiliyor. Teknik açıdan bakıldığında, Dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 103,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı ifade ediliyor.