Dolar/TL 40,93 seviyesinde: Jackson Hole ve Fed beklentileri takipte

Dolar/TL yatay açılışla 40,9310 seviyesinden işlem görüyor; Jackson Hole ve Fed kaynaklı belirsizlikler piyasalarda etkili.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 09:38
Dolar/TL, güne yatay başlangıcın ardından 40,9310 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden kur, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 40,9240'tan tamamlamıştı.

Saat 09.25 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 40,9310'dan işlem görürken; aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 47,7650'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 55,2150'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,3 seviyesinde bulunuyor.

Fed politikaları ve tarifelerin enflasyon etkisi

ABD'nin korumacı ticaret politikası kapsamında uygulamaya aldığı tarifelerin enflasyon üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler varlığını koruyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal gevşeme patikasına yönelik belirsizlikler sürüyor.

Dün yayımlanan Fed tutanaklarında yetkililerin çoğu, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu bildirdi. Bazı Fed yetkilileri para politikası duruşunu ayarlamak için gümrük vergilerinin enflasyona etkilerinin netleşmesini beklemeyi uygun bulmadıklarını belirtti.

Gözler Jackson Hole sempozyumunda

Merkez bankacılar, ekonomistler, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri, önemli ekonomik konuları ve uzun vadeli politika zorluklarını görüşmek üzere ABD'nin Wyoming eyaletindeki Jackson Hole kasabasında bugün başlayacak sempozyumda bir araya gelecek.

Analistler, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajların varlık fiyatları üzerinde etkili olmasını bekliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalardaki belirsizlikleri azaltabileceği değerlendiriliyor.

Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında faiz indirme ihtimali yüzde 82'ye gerilerken, yıl genelinde toplamda iki kez 25'er baz puanlık faiz indirimi beklentisi bulunuyor.

Yurt içi ve dış veri gündemi

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve para ve banka istatistikleri'nin; yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

