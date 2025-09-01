DOLAR
41,12 0,14%
EURO
48,26 -0,2%
ALTIN
4.613,73 -1,12%
BITCOIN
4.444.297,99 0,94%

Dolar/TL 41,1250'de: Fed Beklentileri ve PCE Verisi Piyasayı Etkiliyor

Dolar/TL haftaya yükselişle başlayarak 41,1250 düzeyinde; Fed'in eylüldeki faiz indirimi ihtimali ve ABD çekirdek PCE verisi piyasalarda öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 09:36
Dolar/TL 41,1250'de: Fed Beklentileri ve PCE Verisi Piyasayı Etkiliyor

Dolar/TL 41,1250'den İşlem Görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 41,1250 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,20 üzerinde 41,1025'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 41,1250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 48,2580'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 55,6850'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 97,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Verileri ve Fed Beklentileri

ABD'de açıklanan ekonomik veriler fiyat artışlarına yönelik endişeleri tekrar gündeme taşısa da, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimalinin güçlü kalması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Ülkede cuma günü açıklanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi fiyat artışlarına yönelik endişeleri destekledi. Buna göre, ABD'de kişisel tüketim harcamaları Temmuz'da yüzde 0,5 ile beklentilere paralel arttı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de Temmuz'da aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile son 5 ayın en hızlı artışını gösterdi. Söz konusu veri beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasının yavaşlama belirtileri gösterdiğini ve tarifelerin enflasyonu yukarı çekse de tarife kaynaklı fiyat artışlarının bir defaya mahsus olacağını kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapacağı tahmini yüzde 88 ihtimalle fiyatlanırken, bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Takip Edilecek Veriler

Analistler, bugün yurt içinde büyüme verilerini, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerini takip edeceklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 Haftaya Yükselişle Başladı: 11.308,24 Puanda
2
Ege'de Balıkçılık Sezonu Açıldı — İzmir Ağları Dolu
3
Dolar/TL 41,1250'de: Fed Beklentileri ve PCE Verisi Piyasayı Etkiliyor
4
VİOP'ta Ekim Vadeli BIST 30 Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı
5
Küresel Piyasalar Karışık Başladı — Fed, Enflasyon ve Altın Öne Çıktı
6
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları: Dolar 41,1420, Avro 48,2330
7
Balıkesir Bandırma'da Sezon Açıldı: 500 Kasa Sardalya

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025