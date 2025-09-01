Dolar/TL 41,1250'de: Fed Beklentileri ve PCE Verisi Piyasayı Etkiliyor

Dolar/TL 41,1250'den İşlem Görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 41,1250 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,20 üzerinde 41,1025'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 41,1250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 48,2580'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 55,6850'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 97,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Verileri ve Fed Beklentileri

ABD'de açıklanan ekonomik veriler fiyat artışlarına yönelik endişeleri tekrar gündeme taşısa da, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimalinin güçlü kalması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Ülkede cuma günü açıklanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi fiyat artışlarına yönelik endişeleri destekledi. Buna göre, ABD'de kişisel tüketim harcamaları Temmuz'da yüzde 0,5 ile beklentilere paralel arttı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de Temmuz'da aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile son 5 ayın en hızlı artışını gösterdi. Söz konusu veri beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasının yavaşlama belirtileri gösterdiğini ve tarifelerin enflasyonu yukarı çekse de tarife kaynaklı fiyat artışlarının bir defaya mahsus olacağını kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapacağı tahmini yüzde 88 ihtimalle fiyatlanırken, bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Takip Edilecek Veriler

Analistler, bugün yurt içinde büyüme verilerini, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerini takip edeceklerini belirtti.