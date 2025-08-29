Dolar/TL 41,15’e Yükseldi: Piyasalar ABD Verilerine Odaklandı

Dolar/TL 41,15’e Yükseldi

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 41,1460 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden kur, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,0380'den tamamlamıştı.

Saat 09.50 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 41,1460'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 47,9900'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 55,5220'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98 seviyesinde bulunuyor.

ABD Verileri ve Piyasa Etkisi

ABD yönetiminin korumacı politikalarının ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler sürerken, dün açıklanan büyüme verileri bu kaygıları bir nebze azalttı. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü, bu da varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oldu.

Yatırımcıların odağında bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun bir veri gündemi yer alıyor. Analistler, büyüme verilerinin ekonominin güçlü kaldığına işaret ettiğini ve bir süredir geri planda olan resesyon endişelerinin azalmasına katkı sağladığını belirtiyor.

Gündemdeki Veriler

Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verileri takip edilecek. Yurt dışında ise özellikle ABD'de çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun bir veri akışı piyasaların gündeminde olacak.