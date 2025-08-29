DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,02 0,26%
ALTIN
4.515,02 -0,17%
BITCOIN
4.531.331,58 1,61%

Dolar/TL 41,15’e Yükseldi: Piyasalar ABD Verilerine Odaklandı

Dolar/TL güne yükselişle başladı; 41,1460'tan işlem görüyor. ABD büyüme verileri ve bugün açıklanacak PCE ile yoğun veri gündemi piyasalarda belirleyici.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 10:01
Dolar/TL 41,15’e Yükseldi: Piyasalar ABD Verilerine Odaklandı

Dolar/TL 41,15’e Yükseldi

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 41,1460 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden kur, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,0380'den tamamlamıştı.

Saat 09.50 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 41,1460'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 47,9900'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 55,5220'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98 seviyesinde bulunuyor.

ABD Verileri ve Piyasa Etkisi

ABD yönetiminin korumacı politikalarının ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler sürerken, dün açıklanan büyüme verileri bu kaygıları bir nebze azalttı. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü, bu da varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oldu.

Yatırımcıların odağında bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun bir veri gündemi yer alıyor. Analistler, büyüme verilerinin ekonominin güçlü kaldığına işaret ettiğini ve bir süredir geri planda olan resesyon endişelerinin azalmasına katkı sağladığını belirtiyor.

Gündemdeki Veriler

Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verileri takip edilecek. Yurt dışında ise özellikle ABD'de çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun bir veri akışı piyasaların gündeminde olacak.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Google: Bir Yapay Zeka Sohbeti 9 Saniyelik TV Enerjisine Denk
2
Güney Marmara ve Kuzey Ege'de Balıkçılar 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' Diyor
3
Filistin'in Tanınması Gazze Marine Doğal Gaz Projesi İçin Hukuki Zemin Sağlayabilir
4
Avrupa Borsaları Negatif: Almanya Enflasyon ve İşsizlik Verileri Takip Ediliyor
5
H-ÜFE Temmuzda Aylık %3,21, Yıllık %36,35 Arttı — TÜİK Verileri
6
Türkiye'de İnternet Kullanımında Tarihi Eşik: Hiç Kullanmayanlar %9,1'e Düştü (2025)
7
EKK Toplantısı: Cevdet Yılmaz Başkanlığında 2026-2028 OVP Hazırlıkları

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı