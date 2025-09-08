Dolar/TL 41,27'de — Fed Beklentileri ve OVP Piyasayı Etkiliyor

Dolar/TL 41,27 seviyesinden işlem görüyor

Piyasa Özeti ve OVP'nin Rolü

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,2660 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden kur, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,2390'dan tamamlamıştı.

Bugün saat 10.35 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2660 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 48,4330'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,8330'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 97,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha fazla gevşemeye gidebileceği öngörüsünün güçlenmesi, varlık fiyatlamaları ve dolar endeksi üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İstihdam verilerinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret etmesinin ardından para piyasalarında yapılan fiyatlamalarda eylül, ekim ve aralık aylarındaki toplantılarda toplamda 75 baz puan faiz indirimi bekleniyor.

Analistler, eylül ayı için 50 baz puanlık faiz indirim beklentilerinin de fiyatlamalara dahil olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin yapacağı sözlü yönlendirmelerin yakından takip edileceğini vurguladı.

Yurt içi tarafta ise Türkiye ekonomisinin üç yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP)'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi: Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 olurken, ekonominin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3, 2028'de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyon tahminleri ise bu yıl sonu için yüzde 28,5 olarak hesaplanırken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için ise yüzde 8 olarak belirlendi.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi'nin takip edileceği bildirildi.