Dolar/TL 41,38'de: Fed'in Faiz Beklentileri Piyasaların Gündeminde

Dolar/TL 41,3790 seviyesinden işlem görüyor. Fed'in faiz indirim beklentileri ve yurt içi-yurt dışı veriler yatırımcıların odağında.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 10:17
Dolar/TL 41,3790 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 41,3790 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yatay seyreden kur, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,3370'ten tamamlamıştı.

Bugün saat 10.05 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,3790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,5580'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 56,1720'den satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,7 seviyesinde bulunuyor.

Fed ve piyasa beklentileri

ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi sonrası ABD Merkez Bankası (Fed)'na yönelik faiz indirimi beklentileri güçlendi. Bu durum piyasalarda risk iştahını artırırken varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Fed'in bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşmiş durumda ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında bankanın politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda politika faizinin 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması beklentisi öne çıkarken, Fed'in 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor.

Gündemdeki veriler

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin takip edileceğini belirtiyor.

