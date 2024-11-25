Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı: 34,58 Seviyesi

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlayarak 34,5820 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü %0,1 artışla 34,5200'den tamamlamıştı.

Bugün saat 10.30 itibarıyla dolar/TL, %0,2 artışla 34,5820'den işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL %0,4 yükselişle 36,2130'dan, sterlin/TL ise %0,4 değer kazanarak 43,5050'den satılıyor.

Dolar endeksi ise %0,5 azalışla 107 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından atılacak adımlara yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerle karışık bir seyir izliyor. Önümüzdeki hafta ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi(FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin soru işaretleri sürerken, Fed'in enflasyonla mücadelesindeki netleşmeyen yol haritası piyasa fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle artan jeopolitik riskler, savaşın gıda ve enerji gibi sektörlerde yarattığı etkilerle enflasyonist baskıları artırarak risk algısını yükseltiyor.

Bugün yurt dışında ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi verileri takip edilecek. Teknik analizler, dolar endeksinde 106,5 seviyesinin destek, 107,5 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.