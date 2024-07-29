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Dolar/TL Yükselişle 33,03 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL haftaya 33,03'te başladı, döviz piyasalarındaki son gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 10:44
Dolar/TL Yükselişle 33,03 Seviyesinden İşlem Görüyor

Döviz Piyasalarında Son Durum

Dolar/TL, haftaya hızlı bir artışla giriş yaparak 33,03 seviyesinden işlem görmekte. Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, önceki kapanışını 32,9456 seviyesinde geride bırakmıştı.

İlk İşlem Günündeki Artış

Pazartesi günü saat 10.30 itibarıyla dolar, önceki kapanışa göre %0,24'lük bir artış gösterebilir. Bu sırada avro/TL, %0,07 artışla 35,8307 seviyesine ve sterlin/TL ise önceki kapanışın hemen üstünde 42,4290'dan işlem görmekte.

Döviz Endeksinde Son Gelişmeler

Dolar endeksi ise şu an için 104,3 seviyesinde, önceki kapanışının hemen altında hareket ediyor.

Fed'den Beklentiler

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta politika faizini sabit tutması beklenirken, piyasalar Fed'in ilerleyen aylarda üç faiz indirimine gidebileceği sinyallerini değerlendirmekte. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve iktisadi projeksiyonlar, yatırımcılar açısından önemli bilgilendirmeler sunacak.

İstihdam Raporu ve Dolar Enfeksiyonu

Cuma günü açıklanacak istihdam raporunun, bankanın faiz kararları konusundaki belirsizlikleri gidermesi bekleniyor. Bugünün verileri arasında Dallas Fed imalat sanayi endeksi de bulunuyor.

Tahvil Piyasasında Alımlar Devam Ediyor

Tahvil piyasaları, bu hafta alış ağırlıklı bir seyir izlerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,18'e geriledi. Analistler, Fed'in vereceği sinyallerin dolar endeksi üzerindeki etkisini sürdüğünü belirtiyor.

Teknik Analiz ve Direnç Seviyeleri

Dolar endeksinde 105 ve 106 seviyeleri direnç noktası olarak öne çıkarken, 104 ve 103 seviyeleri destek durumunda. Piyasalarda gerçekleşecek her türlü gelişmenin dikkatle izleneceği tahmin ediliyor.

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