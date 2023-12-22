Dolarda büyük tufan kopacak! Bu tarih ilk kez telaffuz edildi: İşte o korkutan rakam...

Doların kuru her ne kadar yatırımcılar tarafından izlense de doların yükselmesi aslında herkesi dolaylı olarak etkilemekte. olar kurunun artması, geçimini sağlamaya çalışan insan sayısının artması anlamına gelmekte. Ekonomist Selçuk Geçer, son açıklamasında Türkiye'ni yeni bir kur şoku yaşayabilme durumunun an meselesi olduğunu belirterek, dolar/TL paritesinin 45 liraya ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Son yıllarda "seçim ekonomisi" nedeniyle dolar kuru üzerinde oluşan baskının tamamen ortadan kaldırılmadığını, Merkez Bankası'nın düşük yoğunlukta da olsa piyasaya müdahale etmeye devam ettiğini anlatan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, herkesin dikkatin çeken açıklamalarda bulundu. Dolar kurundaki artışla ilgili konuşan Selçuk Geçer'in o açıklaması:





“GERÇEK DEĞER 60 LİRA’YI AŞACAK”

“31 Mart'taki seçime kadar dolar kurunun 35 liraya çıkmasını bekliyorum. Ancak seçim sonrası dönemde 28 Mayıs'ta olduğu gibi kurda sert bir yükseliş yaşanacak. Türk ekonomisi istese de istemese de seçimden sonra dolar kurunu tekrar 45 liraya çekmek zorunda kalacaktır.

Bu döviz şokunu geçmiş zamanda yaşananlarla karıştırmamak gerekiyor. Neyden bahsediyoruz, doların gerçek değeri artık 45 lira civarında. 2024'e enflasyonu da eklersek, Haziran 2024 civarında doların reel değeri 60 lirayı aşacak ve göreceksiniz ki döviz üzerindeki bu baskının tamamen ortadan kalkması gerekecek. Yani 2024 yılı ilk yarısının sonuna doğru döviz kurunda ciddi bir artış göreceğiz”